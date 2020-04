LEGENDA JUVENTUSA SE IZLEČIO OD RAKA I POSLAO PORUKU SVIMA KOJI VODE SLIČNU BITKU: Razmišljajte samo o lepim stvarima!

On je rekao da je za njim težak period, ali da je srećan što se oporavio, u odnosu na one koji nisu i koji pate tokom pandemije korona virusa.

"Dobro sam. U decembru sa završio 17 meseci hemioterapije, jedan ciklus od osam, a drugi od devet meseci. Bilo je teško, čak i za nekog jakog kao što sam ja, fizički i psihički. Testovi su pokazali da nema bolesti", rekao je Vijali za Republiku.

"Ozdravio sam, kada se pogledam u ogledalo vidim da mi rastu dlačice, ne moram da crtam obrve olovkom. U tom pogledu, osećam se srećnim, u poredjenju sa drugima. Mislim na one koji su dovedeni u bolnicu i koji moraju da umru sami, njihove rodjake kojima nije dozvoljeno da budu uz njih zbog zaraze, sahrane koje nije moguće obaviti. To je užasno. Ova kriza će ostaviti ogromne ožiljke na našu zemlju - emotivne, moralne i ekonomske", dodao je on.

Vijali je takodje govorio o vežbama koje su mu pomogle tokom iskustva sa rakom, naveo je da to nije bila bitka nego putovanje i da su mu te vežbe bile prilika za samoispitivanje.

"Borite se protiv straha od bolesti tako što razmišljate o svojim željama, koncentrišete se na ono što zaista volite i koliko želite da se sve te dobre stvari vrate. U ovoj ogromnoj tišini koja nas okružuje tokom karantina, vlada gotovo zen atmosfera. Možemo čuti pesmu ptica čak i u velikom gradu, da vidimo kako se brzo smog rasčistio, čak i nakon što su se neki rugali divnoj devojci Greti Tunberg", naveo je Vijali.

Sportska takmičenja prekinuta su zbog pandemije, a Vijali je rekao da će biti divno kada se fudbal i sport vrate i da će nam emocije i sećanja pomoći da se posle svega vratimo i živimo život punim plućima.

"Želeo bih da u budućnosti ljudi ne govore samo da je zdravlje najvažnije, već i da to stvarno misle. Nadam se da ćemo i u budućnosti ostati solidarni i da će se to nastaviti. Treba nastaviti sa podrškom zdravstvenim radnicima, tim nesebičnim ljudima neverovatne psihičke i fizičke snage. Ne smemo ih zaboraviti", rekao je Vijali.

"Kada se sve ovo završi reprezentacija Italije može da igra utakmicu sa lekarima i sestrama. To će biti sjajan i veliki dan", dodao je Vijali.

Kurir sport

Kurir