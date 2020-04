BIVŠI ORAO BI MOGAO NA MARAKANU! VIŠE NIJE TAJNA: Svi mi Kuzmanovići navijamo za Zvezdu (FOTO)

Pre 13 godina u Firenci je Srbija nakon nekoliko minuta razgovora čelnika FSS sa 18-godišnjim Zdravkom Kuzmanovićem i njegovim ocem dobila igrača koji će odigrati 50 mečeva za reprezentaciju.

Tada je FSS na sastanku predstavljao Zvezdan Terzić, koji bi opet mogao da se nađe oči u oči sa veznim igračem, sada iskusnim 32-godišnjim članom Bazela.

Poslednje dve godine se pominješ u medijima kao pojačanje Crvene zvezde?

- Slali su mi prijatelji te tekstove i pitaju me da li stvarno dolazim u Zvezdu. Nije nikakva tajna da ceo život navijam za Zvezdu i da mi je porodica zvezdaška, ali nemam ništa što bih rekao na tu temu. Na leto ću biti slobodan igrač, a u fudbalu je sve moguće. Otvoren sam za svaki razgovor.

foto: Instagram

To bi ti bio drugi razgovor sa Zvezdanom Terzićem. Da li se sećaš prvog, kada si bio na raskrsnici da izabereš igranje za Srbiju ili da nastaviš sa nastupima za selekcije Švajcarske?

- Kako se ne bih sećao. Terza je bio predsednik FSS, došao je u Firencu da razgovara sa mnom i sa ocem. Doneo mi je dres reprezentacije Srbije, rekao mi kako su momci koji igraju dobri i da bi bilo lepo ako bih ja bio prvi Srbin rođen preko koji bi izabrao da igra za svoju zemlju. Iskreno, mene nije ni bilo potrebno da nagovaraš. Čim se završio na naš sastanak, rekao sam tati: „Igraću za Srbiju, makar samo debitovao i nikad me posle toga ne pozovu.“ On je bio srećan, ali nisu Švajcarci. Pokušavali su na razne načine da me zaustave, ali došao je onaj debi protiv Finske u Helsinkiju, kada smo pobedili sa 2:0, pa prvi gol u Briselu protiv Belgije... Kao što rekoh, moglo je i više i bolje, ali moram biti zadovoljan.

Hipotetečki gledano, bivši saigrač iz reprezentacije i Intera od leta bi mogao da ti postane trener?

- Da, ništa neobično za fudbal. Ako bi se to desilo, prestao bi da bude za mene Deki kapiten, zvao bih ga „mister“ i to je to. Nema tu mnogo filozofiranja. Mislim da je u Zvezdi brzo pokazao autoritet i znanje, tako da je već dobio poštovanje koje zaslužuje.

foto: Profimedia

Kako se sad razvija tvoja klupska karijera?

- Poslednje dve godine sam se mučio s tetivama. Osećam da nisam baš najmlađi. Imao sam i jednu operaciju. Ništa me više ne boli posle nje. Normalno radim, treniram, pa ako bi nastavilo tako, imao bih još dosta toga da pokažem na terenu.

Šta misliš o svojoj karijeri?

- Uvek može bolje i možda sam mogao više. Ipak, kad malo bolje razmislim... Iz Bazela sam kao klinac otišao u Fjorentinu. Tamo sam igrao sa velikim igračima u Seriji A. Onda mi se ispunila želja iz detinjstva da zaigram u Bundesligi kad sam prešao u Štutgart. Kad sam i to osetio, poželeo sam opet da igram u Italiji. Došao sam u Inter, gde su me dočekali takvi majstori poput Dejana Stankovića, Havijera Zanetija, Estebana Kambijasa... Kad vidiš tradiciju klubova i imena igrača s kojima sam igrao u svim klubovima, bude ti jasno da mnogi klinci koji tek počinju sanjaju da imaju karijeru kao moju. Uz to sam odigrao 50 utakmica za reprezentaciju svoje zemlje. Zadovoljan sam!

Tuga Žal za bivšim selektorom Potresla me vest o Antićevoj smrti Da li si bio spreman loše vesti iz Španije? - Ne, potresla me je vest o smrti selektora Antića. Mnogo sam ga voleo. Poslednji put sam ga video prošle zime kada sam boravio na pripremama s Bazelom u Marbelji. On tamo ima apartman i često boravi. Baš smo se obradovali jedan drugom kad smo se sreli. Izgrlili se, ispričali. Ni pomislio nisam da će nam to biti poslednji susret. Drago mi je da sam poznavao takvog čoveka. foto: Profimedia Šta pamtiš iz tog perioda rada s njim u reprezentaciji? - Ostaće mi u sećanju naš prvi sastanak kada je došao za selektora, kad nam je pričao šta želi od nas. Onda su došle one kvalifikacije. Svaka utakmica bila je nezaboravna, posebno ona protiv Rumunije na punoj Marakani. Ostala je u sećanju ona njegova čuvena slika sa rukama podignutim uvis i pogledom u nebo. Kao da mu je pao kamen sa srca kad smo pobedili Rumune i otišli direktno na SP u Južnu Afriku. Iskreno, i mi igrači smo osetili veliko olakšanje. Nismo smeli da propustimo Mundijal posle kiksa za EP 2008.

„Slučaj dron“ Ne može Džaka da mi prebacuje za dron Kakav odnos imaš sa Taulantom Džakom u timu Bazela? - Dobar. Profesionalan. Zdravo - zdravo. Mi smo saigrači, znamo šta su nam obaveze, kako treba da se ponašamo i tako radimo. Nije ti nikad prebacio za onaj incident na stadionu Partizana, kada se pojavio dron i počela tuča na utakmici Srbija - Albanija? - Prvo, nisam ja klinac pa da on meni nešto ima da prebacuje. Ja sam stariji. Drugo, nemamo mi šta tu da pričamo o tome.

Kurir / DEJAN PETKOVIĆ

Foto: Profimedia

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir