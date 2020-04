BUDUĆA ZVEZDA SRPSKOG FUDBALA: Veljko ima 13 godina, uči kod Dejana Stankovića i pimpuje 10.000 puta! VIDEO

Ta ogromna ljubav 2018. godine dovela ga je i na kamp aktuelnog trenera Crvene zvezde Dejana Stankovića.

Izuzetno posvećen odnos koji ima prema fudbalskoj igri, uz talenat koji poseduje, doprineo je da Veljko sa samo 13 godina ostvari dostugnuće vredno svakog divljenja.

Naime, osim što uživa da igra fudbal, Veljko obožava i da pimpuje loptu.

– Rekord mi je 10 hiljada – sa ponosom kaže Veljko i dodaje: – To sam uspeo i da snimim. Pomogao mi je tata i zbog toga sam mnogo srećan.

Veljko je počeo da treniram fudbal već sa pet godina.

– Od tog momenta sam svaki dan izlazio napolje i pokušavao da pimpujem. U početku sam uspevao po 50 ili 60 puta, ali nisam odustajao. Pimpovanje me je opuštalo posle svakog treninga. To je nešto što zaista mnogo volim da radim, podjednako kao i da igram fudbal.

Veljko je bio učesnik prve sezone kampa Deki5 2018. i kako sam kaže bio je oduševljen.

– Moji utisci sa kampa su fenomenalni. Nadam se da ću ponovo učestvovati ove godine ako ako se za to stvore uslovi usled problema sa virosom korona. Na kampu sam Upoznao drugare sa kojima sam i danas u kontaktu. Kamp Deki5 mi je mnogo pomogao da budem bolji fudbaler, jer sam mnogo toga naučio. Bilo je to veoma lepo i nezaboravno iskustvo.

Poseban utisak na Veljka ostavio je Dejan Stanković:

– Mnogo mi je značilo što sam mogao da upoznao Dejana Stankovića. Kada sam čuo da on pokreće fudbalski kamp odmah sam se prijavio jer je to bilo ostvaranje mog sna. Mnogo sam želeo da upoznam tako velikog fudbalera kao što je on. Takođe, na kampu sam bio u prilici da upoznam i Marka Materacija i to je bilo neverovatno. Veoma bih voleo da mi jednog dana trener bude Dejan Stanković i da igram u klubu u kome on bude radio.

Veljko Davidovič trenira u FK Rad i igra na poziciji desnog veznog ili desnog krila:

– Ne bih mogao rečima da opišem kako doživljavam fudbal. Mnogo sam srećan i ponosam kad sam na fudbalskom terenu i to osećanje ne mogu ni sa čim da poredim. Želja mi je da nastavim da napredujem i učiniću sve da postanem fudbaler i zaigram u nekom velikom klubu.

