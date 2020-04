NENAD LALATOVIĆ: I dalje sam za to da se ne igra više od 30 kola

Trener fudbalera Vojvodine Nenad Lalatović rekao je danas da se nada da bi početkom maja njegovi igrači konačno mogli da počnu s treninzima i ponovio da je i dalje za to da se ne igra više od 30 kola Super lige Srbije.

"Rekao sam ranije da ćemo s treninzima u našem FC 'Vujadin Boškov' verovatno krenuti između 1. i 4. maja, ali to je bila samo moja pretpostavka, pošto sam računao i nadao se da će se situacija u vezi sa korona virusom do tada smiriti i da će zajednički treninzi biti potpuno bezbedni", rekao je Lalatovič, prenosi klub.

"Ja se i dalje nadam da ćemo početkom narednog meseca moći da počnemo pripreme za nastavak sezone i to u našem trening centru, gde bismo ipak bili izolovani od kontakta sa drugim ljudima, ali naravno, to će zavisiti od razvoja situacije u državi i stanja u vezi sa pandemijom", dodao je on.

U srpskoj sportskoj javnosti i dalje traje debata u vezi sa tim šta treba uraditi sa sezonom koja je prekinuta.

"Rekao sam još ranije da mislim da bi bilo optimalno da se ove sezone odigra samo 30 kola, plus Kup, te i dalje smatram da je to najbolje rešenje. Naravno, ovo je moj lični stav kao trenera i čoveka iz fudbala, jer evo, prošlo je već skoro 40 dana otkako su igrači na pauzi, a toliko dugo bez zajedničkih treninga ne budu ni izmedju dve polusezone", rekao je Lalatović.

Kada se tim okupi, po rečima Lalatovića, biće potrebno najmanje tri nedelje zajedničkog rada pre nego što se počne s utakmicama.

"Ako nakon toga budu morali da igraju previše mečeva za kratko vreme, rizik od povreda biće veliki i time dovode u opasnost svoju karijeru, zbog čega na velikom gubitku mogu biti ne samo oni, nego i klubovi koji imaju mogućnost da zarade od njihove prodaje", rekao je Lalatović.

Šef stručnog štaba Vojvodine je izričit u stavu da individualni treninzi nisu dovoljni za održavanje potrebne fizičke spreme.

"Poštujem to što rade naši kondicioni treneri, ali igračima je to dovoljno samo da im tela 'ne zardjaju' i da im se smanji mogućnost povrede kada krenemo s radom na terenu. Jednostavno, igrači su već sada nespremni i takvi će se pojaviti na okupljanju, kad god ono da bude", rekao je Lalatović.

"Način na koji sada treniraju jeste moderan i u skladu sa onim što smo se dogovorili, ali ako nema skoka, šuta, duel igre i generalno rada sa loptom, onda to prosto nije to. Da su dovoljni treninzi kod kuće, onda bi svi i inače samo tako radili", dodao je trener Vojvodine.

On se nada da će vanredno stanje što pre proći, ali je istakao da nema nameru da se žali na bilo koju meru koju je uvela Vlada Srbije.

"Kao trener i nekadašnji igrač, navikao sam na karantine, tako da mi ovo ne pada toliko teško. Jednostavno, namestio sam glavu da je situacija trenutno takva kakva jeste i to je to... Jednostavno, kad naša medicinska služba, policija i vojska mogu svaki dan da se izlažu opasnosti i bore za živote ljudi, onda mi ostali stvarno nemamo prava da kukamo", rekao je on.

"Takodje, moram da pohvalim i našu državu na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem na velikom naporu i borbi da što više naših gradjana sačuva od smrti. U takvoj situaciji, kada je mnogo ljudi na respiratorima po bolnicama, sajmovima i drugim objektima, mi što sedimo kod kuće stvarno nemamo pravo da se žalimo na bilo šta", istakao je Lalatović.

Lalatović sve vreme vanrednog stanja provodi u Novom Sadu, gde se "oseća kao kod kuće".

"Bez obzira na to koliko će trajati vanredno stanje, ovde definitivno nameravam i da ostanem, a naravno, voleo bih da se ova situacija što pre smiri i da svi možemo da se vratimo našem normalnom životu", zaključio je Lalatović.

Beta

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir