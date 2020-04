IVICA DRAGUTINOVIĆ ZA KURIR O MNOGIM TEMAMA: Stanković će biti najbolji na svetu! (FOTO)

Žal za večnim odlaskom Radomira Antića ne jenjava ni kod Ivice Dragutinovića, nekadašnjeg reprezentativca Srbije, koji se iz Španije odazvao pozivu Kurira i pričao o raznim temama.

Tako je nekadašnji kapiten Sevilje otkrio za čime žali iz igračkih dana, šta ga je učinilo ponosnim, kako gleda na trenerske početke svog velikog prijatelja Dekija i šta misli o supertalentovanim fudbalskim izdancima porodice Stanković. U doba koronavirusa morao je da strepi za zdravlje još jednog velikog prijatelja, sve dok iz Beograda nije stigla dobra vest o izlečenju.

Da li ste se uplašili kad ste čuli da je zaražen vaš prijatelj Marko Pantelić?

- Mi smo u svakodnevnom kontaktu, ako sam u Sevilji, ili smo zajedno, ako sam u Beogradu. Njemu su pronašli infekciju nedelju dana posle mog odlaska iz Beograda, tako da sam i ja sebi odredio karantin od dve nedelje za svaki slučaj. Nije mi bilo svejedno kad sam čuo da ga je zakačilo, ali on me je brzo umirio rečima: „Bato, ne kašljem, nemam temperaturu, ništa me ne boli, sve je u redu“, i tako svakog dana, kad god bismo se čuli. Hvala bogu, sve je prošlo bez komplikacija.

Da li razmišljate o fudbalu?

- Nimalo, verujte. Teško je razmišljati o lopti dok se broje mrtvi na sve strane.

Da ipak pobegnemo od teške svakodnevice. Kako vam izgleda početak Dejana Stankovića na klupi Crvene zvezde?

- Izgleda fenomenalno! Imam ogromno poverenje u Dekija, jer je čovek velikog iskustva i jasno pokazuje šta želi od tima i pojedinaca. Oduvek je znao da će biti trener i kada je došao taj dan, on je već imao svoju viziju Zvezde na terenu. Doneo je i pravila koja se moraju poštovati, kako na treningu, tako i na utakmicama i van terena. Videli ste kako su prošli oni koji su pokušali da ih izvrdaju? Više nisu deo ekipe! Svako može da pogreši u igri, ali nezalaganje i nedisciplina, to se kod Dejana neće tolerisati.

Šta mislite o mlađim Stankovićima, Filipu i Aleksandru, koji tek stupaju na veliku scenu?

- Slobodno napišite da će za pet godina Filip biti među tri najbolja golmana sveta. On je sada veliki evropski talenat, jedan od najboljih na svojoj poziciji. Potrebno je da se dogodi samo jedan nastup za seniorski tim, taj jedan okidač i da se svi uvere u moje reči. Fibi ima mentalitet lidera i očev pobednički karakter, a posvećen je treningu do fanatizma. Mlađi Aleksandar je isti Deki! Gledam njega kako igra i kao da vidim Dekija. To je taj šut, požrtvovanje, dobar pregled terena i precizan pas. Na dobrom je putu!

Žalite li što svojevremeno niste došli u Zvezdu kada vas je, prema pričama, tražio Robert Prosinečki?

- Ne žalim, iz prostog razloga što nikad ozbiljno nismo pričali o tome. Tada sam imao 35 godina, izlazio sam iz devetomesečnog oporavka od povrede. Veliko je pitanje kako bih izgledao na terenu, a da igram na ime i da uzimam mesto nekim momcima koji vredno rade i bore se za svoje minute, ne bi bilo pošteno ni prema njima, ni prema navijačima, pa ni prema sebi.

Bili smo jaka ekipa Žal za Mundijalom 2010. Kako ste se pomirili sa osećajem da vas je povreda sprečila da se na terenu oprostite od fudbala? - Jako, jako teško. Dugo sam nosio taj osećaj tuge da nisam otišao onako kako sam zamišljao. Imao sam usmeni dogovor s predsednikom Sevilje da potpišem novi dvogodišnji ugovor, u planu je bio i odlazak na Mundijal u Južnu Afriku i onda se desila ta povreda Ahilove tetive, zbog koje sam umesto na Svetskom prvenstvu završio u gipsu. Nisam bio u stanju da idem u Afriku ni kao navijač. A i danas mislim da bi mnogo toga bilo drugačije u Africi da sam i ja bio sa ekipom i da sam imao priliku da igram. Bili smo sjajan skup igrača, jaka ekipa. foto: Starsport©

U nečemu smo bolji od Španije Srbija na vreme ušla u borbu s koronom Kako vam iz Španije izgleda borba Srbije s koronom? - Pratim sve i redovno se čujem i s roditeljima i bratom, kao i s prijateljima. Mislim da smo na vreme poslušali savete odgovornih i da se zato nije dogodila tragedija koju gledamo ovde u Španiji i drugim zemljama. Mi smo slični Špancima i Italijanima, volimo druženje, izlaske s prijateljima, ali sad moramo zaboraviti na običaje. Moramo da se distanciramo jedni od drugih, tako čuvamo sebe i ljude oko sebe, posebno naše starije.

Nastup u Monaku Pohvale od Infantina i Platinija Ostao je zapamćen vaš nastup u Monaku 2015. godine, na ceremoniji izvlačenja grupa za Ligu Evrope, kada ste na sjajan način predstavili i sebe i Srbiju govoreći na nekoliko svetskih jezika. - Drago mi je što još neko posmatra taj dan kao i ja, jer sam se na pozornici stvarno osećao kao čovek koji pre svega predstavlja svoju zemlju. Poziv iz UEFA je došao zbog dve osvojene titule Lige Evrope sa Seviljom, a kasnije, kada se izvlačenje završilo, nešto slično vama rekli su mi današnji predsednik FIFA Đani Infantino i Mišel Platini. foto: AP Claude Paris

Kurir / Dejan Petković

Foto: Dragan Kadić, Instagram

Kurir