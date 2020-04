DELIJE I DALJE PATE: KLEO se kleo da ih je VOLEO! Grobari LIKUJU! VIDEO

Procena i to očogledno vrlo loša je bila da nije potreban, jer nema dovoljan kvalitet, pa je najveći rival Partizan iskoristio priliku i doveo Klea u svoje redove.

"U prvom trenutku nisam smatrao da je to problem, a onda su u medijima i po internetu počeli da se pojavljuju razni tekstovi. Bio sam u Brazilu na odmoru, a sećam se da me je sestra pitala da li sam siguran da sam doneo pravu odluku. U početku sam bio malo uplašen, nisam previše izlazio na javna mesta, to sam izbegavao, više sam bio kod kuće", pričao je Kleo nekoliko godina nakon ovog transfera.

"Ipak, vodio sam normalan život kao i u Kuritibi. Jasno sam svima stavio do znanja da je Zvezdina odluka bila da me ne zadrži. Kao profesionalac, video sam šta je najbolje za mene i porodicu i to sam i dobio", prisetio se Brazilac.

Kleo je ubrzo za Partizan zaigrao nemerljivo bolje nego što je činio sa druge strane Topčiderskog brda. A pogoto je ostao u sećanju i gol za pobedu protiv Zvezde na njenom stadionu.

Naredne sezone je crno-bele predvodio do ulaska u Ligu šampiona, postigavši čak osam golova u šest utakmica kvalifikacija, a onda još dva u grupnon fazi elitnog takmičenja, oba protiv Arsenala.

Kleo je i deset godina kasnije ostao veliki ljubimac Partizanovaca koji ga se uvek rado sećaju i sole ranu navijačima ljutog rivala.

