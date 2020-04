JUGOSLAVIJA BI DOMINIRALA SVETSKIM FUDBALOM! Darko Pančev: Zvezda mi je omogućila da budem ZLATNA KOPAČKA Evrope!

"Moja najveća greška bila je prelazak u Inter. Otišao sam u tim sa veoma lošom atmosferom, koji igra defanzivan fudbal. Kao stranac, osećao sam se bez podrške i gledali su me drugačije, pa sam imao problema da se prilagodim. Greška je samo moja, jer sam mogao da biram između Reala, Barselone, Mančester junajteda i ostalih vrhunskih timova koji su me tražili u to vreme",rekao je Pančev za "Gol"

Naravno sa radošću i velikim ponosom seća se perioda u Crvenoj zvezdi

“Tri godine sam bio u Crvenoj zvezdi. Tokom svih sezona smo igrali veoma dobar fudbal. Imali smo sjajan tim i bio sam gol mašima u svom timu”. Darko se prisetio finala u Bariju.. “Sećam se da je to bila komplikovana i ne baš spektakularna utakmica. Priznajem. Bilo je vrlo malo šansi za gol, veliki taktički oprez sa obe strane. Psihološki teška borba. Zbog toga naš tim, koji je obično igrao atraktivan fudbal, nije igrao na svom nivou. Ali, najvažnija je bila pobeda na kraju”.

Pančev dalje ne može da prežali raspad Jugoslavije i tvrdi da je ta generacija bila jedna od najboljih u istoriji i da je mogla mnogo.

foto: Mojacrvenazvezda-net.

“Na Svetskom prvenstvu u Italiji 1990. završili smo na petom mestu i to je bila prelepa pozicija. Ali možda smo uz malo sreće mogli da stignemo, ne samo do polufinala, nego i do finala. Postoji velika žal, uz činjenicu da su spoljne sile, uz pomoć pojedinih elemenata u Jugoslaviji, uništile ovu zemlju, jer mislim da bi to bio najplodniji fudbalski period. Dobra generacija je bila na putu i siguran sam da bismo u toku jedne decenije osvojili barem dva velika međunarodna trofeja. S obzirom na generaciju koju smo imali, koja je trebalo da dominira svetskim fudbalom, žalosno je da je Jugoslavija uništena”.

Da te priče nisu bez pokrića najbolje pokazala Danska koja je zamenila suspendovanu Jugoslaviju na EP 1992 u Švedskoj i popela se na krov Evrope

“U kvalifikacijama za ovaj turnir, Jugoslavija je bila najbolja i prva se plasirala na EP. Bio sam najbolji strelac u svih osam kvalifikacionih grupa sa 10 postignutih golova. Ali politika se umešala i prvi put u istoriji fudbala jedna država je zbog politike isključena sa velikog događaja”.

Pančev je otkrio i odakle mu nadimak "kobra"?

“Taj nadimak mi je dao trener Crvene zvezde Ljupko Petrović jer sam se, prema njegovim rečima, u kaznenom prostoru kretao brže od bilo koga. To ga je podsetilo na reakciju zmije u šumi”, poručio je Pančev.

foto: EPA

Jedno od najlaskavijih priznanja u karijeri je i "Zlatna klopačka Evrope". koje je Pančev dobio nakon te antologijske sezone crveno-belih kao najnolji golgeter na starom kontinentu

“Naravno, to je posebna nagrada. Presećan sam što sam jedan od igrača koji su bili najbolji evropski strelci u jednoj sezoni. Voleo bih da iskoristim ovu prilku da se ponovo zahvalim celoj našoj ekipi na igri koju smo proizveli, jer mi je to omogućilo da postignem toliko golova”. zaključio je Darko Pančev.

Kurir sport ”.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir