BORJAN ŽESTOKO ODGOVORIO NA SKANDALOZAN TVIT VULETIĆA: Nismo zaslužili da nas vređaju jer smo bili u koloni tokom Oluje

Dobar dan svima, ja sam Milan Borjan, jedan od decaka koji je pre 25 godina bio u nepreglednoj koloni izbeglica tokom “Oluje”. Secam se te kolone gde su majke plakale, bake ocajno zapomagale za ostavljenim sinovima, muzevima, ocevima. Mi deca nismo tada bili svesni sta se desava, videli smo samo da nam gore kuce, igralista na kojima smo se do juce bezbrizno igrali, bili smo uplaseni, zedni i gladni... Danas svi mi koji smo preziveli tu strasnu, nepreglednu kolonu nosimo velike oziljke i rane. Neki od nas nikada se nisu oporavili. Neki od nas sluzimo drzavi Srbiji, doprinosimo sportu, nauci, politici, medicini, sudstvu. Nismo zasluzili da nas niko a posebno jedan “Profesor” vredja samo iz jednog razloga a to je sto smo bili prinudjeni da budemo u nepreglednoj koloni tokom “Oluje” i sto smo Delije. “Profesore” dugo niste bili u medijima zbog pandemije i ocigledno to ne mozete da podnesete pa zelite da budete u medijima vredjajuci sve nas kojima je sam pomen “Oluje” velika rana jer smo izgubili druga, prijatelja, brata. Od Vas ocekujem “Profesore” Vuleticu odgovor sa Njegosevim citatima i Vasom zeljom da pobedite retorikom. Ja se necu “Profesore” nadmudrivati sa Vama, niti imam toliko skole a verovatno ni intelekta koliko Vi “ Profesore” ali cu Vas zamoliti da postanete bolji covek i neigrate se sa ovakvim postovima i izjavama dok se nekome slama srca i dusa od teskih i gorkih uspomena. Vi “Profesore” ste sami naslednik i glasnogovornik zadojene mrznje prema Crvenoj Zvezdi ali “ Profesore” morate da znate da je Srbima iz Knina posle gonocida NDH ostala samo Crvena Zvezda u Jugoslaviji da se identifikuje sa Srpstvom. “Profesore” ovu zastavu sa slike koju ste postavili smo napravili mi deca od deset godina a tada smo je izgubili, kao i sve u zivotu sto smo izgubili i sto nam je oduzeto a pre svega nas krevet, dom, igracke... Sve ono “Profesore”sto Vama nikada nije bilo uskraceno. Izvinjavam se svima sto sam kao sportista morao da reagujem na politicku sadrzinu ali previse je moja dusha razorena od bola nakon prozivke svih nas Delija iz Knina koji smo preziveli zivotnu golgotu!!! Necu se vise oglasavati na ovu temu!!!

A post shared by Milan Borjan (@borjan_milan_official) on Apr 26, 2020 at 2:54am PDT