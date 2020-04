STAO NA STRANU RADNIKA: Kada je čuo za SMANJENJE plata, Gatuzo je povukao potez kojim je oduševio svet

Bivši italijanski reprezentativac je čuvši da će tok je na snazi prekid prvenstva plate radnicima u i oko kluba biti smanjene za petinu, odlučio da to spreči. On se do nastavka sezone odrekao svojih primAanja kako se radnicima kluba ne bi smanjivala plata!

Inače, Gatuzo prema dostupnim informacijama, mesečno zarađuje 125.000 evra.

