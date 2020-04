DROGA, TROVANJE, TITO ILI FUDBAL: Zvezda je u Atinu otišla po finale, a doživela je tešku grčku tragediju (VIDEO)

Zvezda je naime u prvom meču polufinala Kupa šampiona savladala Panatinaikos 4:1 i verovalo se da je plasman u finale izvestan, a desilo se suprotno, Panatinaikos je pobedio 3:0 i prošao u meč za trofej.

Dugo se pričalo da su igrači Zvezde pred meč bili otrovani hranom, pominjalo se čak i da su čelnici atinskog velikana "šurovali" sa sudijama, ali je Ratomir Dujković posle skoro 50 godine razvejao sve sumnje oko ishoda te utakmice i načina na koji je Zvezda ostala bez finala.

- Misterija Atine ne postoji. Priča je sportska, otišli smo opušteno na revanš jer smo bili bolji tim od njih. Pokazali smo to u Beogradu, ali smo platili skupo taj naš pristup. Ne prođe uvek bolji. Same okolnosti nisu bile najsportskije, jer teren bio loš, nije imao ni atletsku stazu, pa je publika „divljala“, gađala nas čime su stigli. Ja sam najviše nadrljao jer sam im bio najlakša meta. Eto, to su bile te nefudbalske stvari, a sve druge priče, nagađanja nisu tačna. Sami smo bili krivi što nismo prošli u finale. Ali, život ide dalje, prošlo je pola veka od tada. Da smo samo živi i zdravi – rekao je golman te generacije Ratomir Dujković

Sa druge strane, pričalo se da je meč prodat, navijači su bili besni, pojavljivale su se informacije da je grčka vojna hunta drogirala Beograđane. Njen vođa general Papadopulos je navodno namestio meč, što je 2007. potvrdila i njegova tadašnja žena, Despina Gaspari. Ona je ničim izazvana, pred gostovanje crveno-belih Arisu u Ligi UEFA 2007, iznela svoju verziju priče u jednom intervjuu za grčku televiziju. Bez mnogo uvijanja, druga supruga prvog čoveka Grčke u to vreme rekla je da je u razgovoru sa predsednikom Panatinaikosa i svojim suprugom čula da je utakmica dogovorena na najvišem državnom nivou.

- Sve nam je polazilo za rukom do tog polufinala sa Crvenom zvezdom. Sećam se da smo igrali odlično. Pošto smo u prvoj utakmici u Beogradu doživeli težak poraz, delovalo mi je kao da nemamo šanse da prođemo u finale. Kada sam sela u svečanu ložu, okrenula sam se ka tadašnjem predsedniku Panatinaikosa i rekla mu da sam jako zabrinuta. U istom trenutku osetila sam ruku svog supruga na kolenu. Poluglasno mi je rekao: "Nema potrebe da se brineš. Kupili smo utakmicu. Zar misliš da smo imali pravo da stvar od državnog interesa prepustimo slučaju? Zvezda će dobiti veliki novac za to što će nas danas pustiti".

Prema rečima gospođe Papadopulos, tadašnji ambasador SFRJ u Atini Dragomir Vučinić potvrdio joj je da je meč namešten.

- U jednom trenutku sam shvatila da ambasador sedi toliko blizu nas da je sigurno sve čuo. Muž me je uveravao da čovek ne zna ni reč grčkog. Možete samo da zamislite kako sam se osećala kada mi je ambasador na poluvremenu na čistom grčkom jeziku rekao da se ne brinem i da je rezultat određen na mnogo važnijem mestu nego što je fudbalski teren.

Ove izjave Despine Papadopulos na različite načine prihvaćene su u Grčkoj i Srbiji. Dok su atinski novinari tumačili da je u pitanju "baba željna medijske pažnje", beogradski su dosta prostora posvetili toj priči. Oglasili su se mnogi akteri utakmice, ali i Dragan Džajić koji je bio na tribinama.

- Činjenica je da je Zvezda u Atini bila suviše opuštena, primili smo tri gola i to je sve. Posle bolnog neuspeha bilo je svakojakih nagađanja zašto smo ispali, ali nijedno nije argumentovano. Znam da nije bilo reči o nekom dogovoru. Sve su to izmišljotine. Bugarčić je bio najpošteniji predsednik u istoriji Zvezde i siguran sam da ne bi dozvolio bilo kakve zakulisne radnje", izjavio je Džajić pre nekoliko godina.

Zvezda se podsetimo, prošetala do polufinala, pregazivši Fejenord (0:1, 4:0), Arad (3:0, 3:1) i Karl Cajs Jenu (2:3 i 4:0).

Kiurir sport

Kurir