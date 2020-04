RIO FERDINAND PO PRVI PUT OTVORENO O SVOM ODNOSU SA SRBINOM: Blagosloven sam što sam imao Vidića u svom životu!

Legenda Mančester junajteda Rio Ferdinand objasnio je navijačima u Engleskoj "fenomen Fernanda Toresa", koji je godinama mučio njegov partnera u štoperskoj liniji Nemanju Vidića.

- Kao prvo, Vida i ja smo bili najbolji tandem u istoriji Premijer lige. Verujte mi, bilo mi je smešno da gledam kako su se napadači izvlačili na krila samo da ne bi udarili na nas dvojicu - priča Ferdinand.

Kad je prešao na stvar o neugodnom Špancu, Ferdinand je dao jednostavno obrazloženje za Vidićeve probleme.

- Uvek postoji jedan igrač koji ti tokom karijere napravi probleme. Ne mora to biti najbolji fudbaler sveta, već jednostavno taj stil igre ti ne odgovara. A Tores je bio takav za Nemanju.

Vidić je par puta morao da zaustavlja Toresa hvatanjem za dres ili da ga ruši kao poslednji igrač odbrane, zbog čega je dobijao crvene kartone.

- On je bio jedini igrač koji je bio problem za Nemanju i zbog kojeg je dobijao isključenja nekoliko puta. Ali, slušajte, Tores je bio veliki igrač. Dok je bio u formi u Liverpulu, on je bio razoran špic, ali protiv mene "jedan na jedan", da budem iskren, nikad nije mogao da napravi nešto. Jedan od meni neugodnih, kada me pitaju Mesi ili Ronaldo, ja kažem, iznenadićete se, bio je to Kevin Dejvis. Niste sigurno očekivali da njega istaknem, ali on mi je stvarao probleme. Uvek je bio fizički spreman, na svaku loptu je išao do kraja. On je bio moj problem, a Nemanja je imao Toresa, mada nikad o tome nismo pričali.

O svom odnosu sa Srbinom, Ferdinand je rekao:

- Naš odnos je bio strašan. Mnogo smo pričali posle treninga, o svemu, ali nikad nismo bili u fazonu "znaš Vido, kad pritisneš Suareza, ja ću biti tu da te pokrijem". Nikad nismo pričali o tome. Naše partnerstvo je bilo takvo da ako on krene tamo, ja ću biti ovde, ili ako on ostane ovde, zn da ću ja krenuti na loptu. Tandem se ne stvara samo treningom na terenu, već nekad moraš biti blagosloven

da neko takav dođe u tvoj život u pravo vreme i da nastavite zajedno da radite. A to je ono što smo imali nas dvojica.

Dejan Petković

Kurir