VUJADIN SAVIĆ O ZVEZDI: Vratiću se, a ako ne dam gol Partizanu, daće ga sigurno moji sinovi Andrej i Mihajlo! (FOTO)

Vujadin Savić uvek je govorio da je Crvena zvezda njegova druga kuća. A, kako i ne bi, kada mu je otac Dule Savić legenda kluba i kada je pre nego što je krenuo u školu došao na Marakanu.

O tome šta za njega predstavlja Crvena zvezda, da li bi voleo da se vrati i ispuni želju da Partizanu da gol, kako voljeni klub vidi sa novim trenerom Dejanom Stankovićem, čitajte u narednim redovima.

Prati i dalje Crvenu zvezdu, iako je koncentrisan na novi klub Apoel. O crveno-belima sa novim trenerom Dejanom Stankovićem, Savić kaže:

- Zvezdu pratim otkad sam živ! Ona je moj način života! Bez nje ne mogu gde god se nalazio! Sviđa mi se energija koju je Deki doneo sa sobom! Drago mi je kada su pravi i iskreni zvezdaši u klubu! Kod njega se to vidi i on to prenosi na igrače! A to je mnogo važna stvar! Jer bez dobre atmosfere i dobre energije nema uspeha, kakve god igrače imali u ekipi! Dekiju će biti potrebno vremena i rada da sve što je zamislio sprovede u delo, da ga igrači razumeju. Ali, to već sad izgleda sasvim korektno!

Vujadin je Zvezdino dete i kao takav podržava ideju da klub svake godine velikom broju klinaca iz Omladinske škole pruži šansu u prvom timu.

- Mislim da je svakom navijaču drago kada vidi Zvezdinu decu u prvom timu. Oduševljen sam kako igraju mali Gavrić i Velja Nikolić! Sa mnogo samopouzdanja i talenta! Oni su naše blago! Tu je i mali Eraković, koji još nije dobio šansu, ali je veliki talenat i nadam se da će napraviti veliku karijeru! Samo neka svi budu strpljivi, da slušaju trenera i rade na sebi, da iz dana u dan budu sve bolji! Ništa još nisu uradili, pogotovo u Zvezdi gde vam je svaki trening novo dokazivanje, a da ne govorim o utakmicama! Samo da se ne opuštaju i ne brinem za njih!

Savić je zimus posetio ekipu na Kipru. Otvoreno smo ga pitali da li na leto postoji mogućnost da se vrati u Crvenu zvezdu,

- Uvek se radujem kada se nađem u društvu sa njima, došao sam da posetim bivše saigrače i pozdravim se sa Dekijem! Poželeo sam mu mnogo sreće u trenerskoj karijeri! Nismo pričali o povratku! To nije bila tema, a ni povod mog dolaska u hotel!

Vujadin nije ostvario svoju veliku želju da u dresu Crvene zvezde da gol u derbiju protiv Partizana.

- Skoro sve svoje snove sam ostvario! Bio sam kapiten Zvezde, prvi u istoriji koji je uveo Zvezdu u Ligu šampiona, igrao proleće u Evropi! Osvojio dve titule! Dao gol! Dobio poziv reprezentacije! Osvojio srca i poštovanje navijača što mi je vrednije od bilo kog trofeja! Doživeo da mi kao i tati skandiraju ime i prezime... Na oproštaju čak i razviju transparent i posvete skandiranje meni i ocu Dušanu! Zar može nešto lepše?! Može! Samo gol Partizanu! Živim za to da se desi, ali i ako ja to ne učinim, učiniće to moj sin! Ako bih mogao da biram, želim da neko od moja dva sina, ili obojica daju gol Partizanu!

Vujadin Savić nam je otkrio da mu je plan da karijeru završi u Crvenoj zvezdi.

- Naravno, to je nesto o čemu maštam! Ali isto tako, voleo bih da na kraju karijere zaigram i za Jedinstvo sa Uba kao i tata, stric i deda, pa da tri generacije Savića igraju za Ub i Jedinstvo! Valjda će me Matići, Nemanja i Uroš primiti preko veze - smejući se zaključio je ovaj deo razgovora za Kurir Vujadin Savić.

Sutra vas dragi čitaoci očekuje novi deo intervjua, u kojem će Vujadin Savić otkriti koje su utakmice bile prekretnica da se Crvena zvezda vrati na stare staze slave, a izneće i svoje mišljenje o koroni i sezoni na Kipru.

