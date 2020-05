KUPOVALI TIGROVE, KOCKALI SE, VARALI ŽENE: Oni su propali KAO ŽETON! Ovako su Maradona, Tajson i drugi bankrotirali

Tokom karijere bogataši, po završetku "crkveni miševi".

Događa se da vrhunski sportisti umeće sa terena ne umeju da prenesu kada je biznis u pitanju. Loša ulaganja, raskalašan život i razbacivanje parama, mnoge sportiste su koštale bankrota.

Dijego Maradona

Jedan od najboljih fudbalera svih vremena dva puta u karijeri je rušio rekord po visini ugovora. Ipak, nesređen privatni život odveo ga je u minus.

Italijani ga i danas terete za dug od 50 miliona dolara za porez dok je igrao za Napoli.

Majk Tajson

Majk Tajson je 1986. godine postao najmlađi šampion u verzijama WBC, IBF i WBA. Tokom karijere je imao preko 100 profesionalnih mečeva i zaradio više od 400 miliona dolara. A onda je 2003. godine proglasio bankrot. Gde je otišao novac? Dok su drugi navodili njegovu raskalašnost, poput kupovine sibirskih tigrova, Tajson je pričao da ga je prevario menadžer Don King.

Denis Rodman Nekadašnja zvezda NBA lige i osvajač šampionskog prstena sa Čikago Bulsima i Detroit Pistonsima Denis Rodman samo je jedan je od sportista koji je bankrotirao. Njegove tetovaže, pirsinzi i minđuše kao i razne frizure činile su ga opasnim, pa je na terenima dominirao, ali je van njega vrlo brzo poropao. Njegov problem sa alkoholom i drogom doveo ga je maltene do prosjačkog štapa, a samo ženi na ime alimentacije je dugovao 808.935 dolara.

Boris Beker

Skupi razvodi, pogrešni poslovni potezi i život na visokoj nozi - "selebriti status" uništio tenisku legendu!

Londonski sud je u junu 2017. godine proglasio Bekerov bankrot, jer dve godine nije vratio kredit jednoj britanskoj banci. Prema pisanju britanskog "Telegrafa", banka "Arbutnot Latam" tužila je Bekera koji nije vratio kredit od čak 3,5 miliona evra!

Beker je prema nekim navodima investirao oko 100 miliona evra u industriju gasa i nafte u Nigeriji i ostao bez svega jer je prevaren od strane poslovnih partnera.

Latrel Sprivel

Latrel je bivši košarkaš NBA koji je izgrao za tri različita tima, a njegov najpoznatiji period bio je dok je igrao za “New York Knicks”. Ostao je upamćen po tome što se na treningu ekipe iz Ouklenda pokačio sa trenerom P. Dž. Karlseimom, kojeg je na kraju probao i da udavi golim rukama. Bio je jedan od onih sportista koji poseduje jahtu, ali do kraja 2007. ostao je bez nje. Zaplenili su mu i vilu zbog dugovanja, da bi nedugo zatim izgubio i dom. Dve godine kasnije proglasio je bankrot.

Merion Džons

Merion je atletičarka koja je tri puta osvojila zlatnu medalju na Olimpijskim igrama. Njena karijera je propala kada je otkriveno da je koristila doping. Nakon toga su joj oduzete medalje i nagrade. Da stvar bude gora, ona je priznala da je i falsifikovala čekove.

Ivander Holifild

Ivander je bokser koji je bio petostruki svetski šampion. Istorija će ga pamtiti i po tome što mu je Majkl Tajson odgrizao uvo. Iskusio je veliki uspeh i izvan ringa i to sa brojnim poslovnim poduhvatima. Ipak, slava mu se ugasila kada su mu oduzeli kuću u Atlanti koja je bila vredna 10 miliona dolara. Takođe, jedna od šest žena sa kojima ima decu, tužila ga je za neplaćanje alimentacije i to za 550.000 dolara.

Alen Ajverson

Alen Ajverson je bivša proslavljena zvezda NBA, a pravio je probleme i na terenu i u privatnom životu. Teško da je neko mogao da igra tako dobro kao on, pa je bio „strah i trepet“ protivnicima. Ipak, u privatnom životu je pravio drugačije probleme. Tolike da su advokati teško mogli da ga brane tako dobro kako je on to umeo na terenu, a bilo ih je mnogo. Jedna od najskupljih je bila tužba Merlina Godfreja kojeg je Alenovo obezbeđenje napalo u noćnom klubu. Tužba je bila procenjena na 260.000 dolara. Ajverson je izgubio. Kasnije se supruga razvela od njega i tražila da svakog meseca šalje visoku alimentaciju.

