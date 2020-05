TO JE BILA MOJA OBAVEZA I ČAST! Pantelić objasnio zašto je DONIRAO krvnu plazmu i razlog što još uvek nosi RUKAVICE!

On je pre neki dan donirao krvnu plazmu za pomoć u lečenju obolelih od vrusa Covid-19

" Lep je osećaj kad nekom možeš da pomogneš. Ja sam to smatrao kao svoju obavezu i čast, i nešto sam mogao i morao da učinim kako bi olakšao rad našim medicinskim službama, kao zahvalnost za sve što učinili za nas i koji su heroji ove borbe, objasnio je Pantelić.

Pantelić je u emisiju došao sa rukavicama a to je ovako objasnio.

"Niko još nije siguran da li korona može da se vrati. Ne bi trebalo jer posle 21 dana stekneš antitela i trebalo bi da si zaštićen narednih pet godina, ali što naš narod kaže u strahu su velike oči,rekao je Pantelić

On je govorio o velikoj časti koju su mu upriličili navijači Ajaksa, koji su ga uvrstili u idealnih 11 "kopljanika" u istoriji kluba,

"Izabran sam u idealnih 11 Ajaksa, to je stvarno jedna ogromna čast i privilegija. Sama nominacija da se nađeš tu je čudo. Da pobediš glasovima navijača dobija totalno drugu dimenziju. To je priznanje koje ne možeš da kupiš, to je nešto što ostvariš na terenu ne samo igračkim, već i ljudskim kvalitetima. Ogromnu zahvalnost dugujem navijačima Ajaksa. Oni će zauvek biti u mom srcu. Hvala im na ovom ogromnom priznanju koje sam dobio", rekao je Pantelić.

Istakao je da je fudbal trenutno u drugom planu i da je najbitnije da ovo prođe.

To je najmanji problem samo da se ovo završi, pa ćemo raspravljati na koji na način da se spremimo za kraj ove i početak sledeće sezone, kad i kako ćemo igrati prvenstvo i evropske kupove i šta će biti sa reprezentativnim takmičenjima", zaključio je Marko Pantelić.

