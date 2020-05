HRVAT IMA PSIHIČKE PROBLEME U KARANTINU: Nisam 46 dana izašao iz kuće!

- Iskreno, nije lako. Već smo 46 dana zaključani u kućama. Nigde nismo izašli. Psihološki se borim sam sa sobom. Najteže je sve prebroditi psihološki. Kada se radi o treningu, radim sam. Zaista sam radnik, nije mi problem da samostalno treniram. Ali, drugačije je kada treniraš sam, nego sa ekipom. Zaključan si u kuću, ne možeš da izmišljaš toplu vodu, vežbe. Svaki dan je jedno te isto. Imam sprave za trening, pokušavam da izmišljam vežbe. Dobili smo plan treninga od kluba, ali teško je. Sam sam, nema ko da me natera kada mi je najteže, kada radiš sam sa sobom, sve je drugačije. Motivišem se kako god znam, recimo, nekad kada se probudim sam sebi kažem: "Danas ću se na treningu rasturiti", rekao je Hrvat.

On je dodao da veruje da UEFA zna šta radi.

- Nadam se da će Čeferin i svi ostali ljudi iz UEFA i FIFA naći dobro rešenje kako se ne bi zakomplikovala sledeća sezona. Da ne dođe do situacije u kojoj u mesec dana mora da se odigra 15 utakmica. Igrači posle ove sezone moraju da imaju odmor, da budu slobodni neko vreme. Ne može niko da kaže da je ovo vreme koje smo proveli u karantinu bilo slobodno vreme. Jer, to jednostavno nije slobodno vreme, nisam izašao iz kuće 46 dana. Kako sam mogao da se odmorim u takvim okolnostima. Posle ove krize i karantina, igrači moraju i psihički da se odmore. Ovo je sve bio umor, ne odmor. Neće valjda sada neko od odgovornih reći: ’Imate pet dana odmora posle sezone, pa odmah nastavljamo’. To bi bilo suludo - naglasio je Lovren.

Kurir sport / Sportske novosti

