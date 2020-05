ISTINA KOJA SE SKRIVA U HRVATSKOJ: Hajduk je oduvek bio partizanski klub, a Split crveni grad! VIDEO

Prošlo je tačno 40 godina od čuvene utakmice Hajduk - Crvena zvezda koja je prekinuta u 41. minutu kada je saopšteno da je umro Josip Broz - Tito.

Usledili su teški trenuci u kojima je plakalo između 40.000 i 50.000 gledalaca, kao i igrači oba kluba.

O tom trenutku govorio je poznati hrvatski filozof, sociolog i politički analitičar Žarko Puhovski.

"Split je uvek bio crveni grad. To je činjenica, kao što je činjenica da je Hajduk oduvek bio partizanski klub, ma šta danas neki pričali o tome. U Splitu je živelo puno vojnih lica, a Hajduk i najjača Jugoplastika praktično su bile male Jugoslavije čiji su igrači dolazili iz cele države. Neke od najvećih legendi Hajduka nisu Hrvati. Niški Nemac Holcer, Srbin Beara, Slovenac Oblak... To što danas ljudi doživljavaju masovnu amneziju, dokaz je koliko je čovek po prirodi elastično biće, sposobno se nakon nekoliko godina opet vezati za neku većinu, iako je ideologija te nove većine sasvim suprotna svemu onome u šta je pre verovao. Pritisak politike je u devedesetima bio strahovit, pa su se klubovi kad bi isticali titule koje su osvajali u Jugoslaviji tvrdili da su bili prvaci 'bivše države', jer se to grozno ime Jugoslavije čak nije smelo spomenuti. Osnovno sociološko pravilo kaže da društvo funkcionira kao klatno. Ide iz ekstrema u ekstrem i teško ga je pronaći u sredini", rekao je Puhovski za hrvatski Index.

Puhovski je objasnio zašto je danas Split skroz drugačiji. "Velik deo ljudi je plakao iz straha, jer su bili svesni da je smrću Tita završilo najduže razdoblje mira u hrvatskoj istoriji. Od 1950. do 1990., dakle punih 40 godina, niko iz političkih razloga nije bio ubijen u Hrvatskoj. U inostranstvu da, tamo se radilo svašta, ali u Hrvatskoj ne. To je nešto što je velikom broju ljudi ostalo kao najvažnija ostavština Josipa Broza. Sa svim nedostacima - nije bilo političkih sloboda, nije bilo pluralizma - u toj se državi živelo mirno, za razliku od onoga što je došlo kasnije. Mislim da tu treba tražiti deo nostalgije za Titom. Rekao bih da je i dobar deo ljudi plakao iz čistog konformizma. Kad plaču ljudi oko tebe, onda plačeš i ti. Tipični impuls mase."

Kurir sport / Index

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir