POPIO SUSPENZIJU ZBOG RUKOVANJA: Salomon Kalou prekrišio pravila socijalnog distanciranja (VIDEO)

Bundesliga-Klub Hertha BSC Berlin hat Stürmer Salomon Kalou suspendiert. Der Grund ist dieses Video, welches der 34-Jährige auf seiner Facebookseite veröffentlichte. Dabei klatscht er seine Mitspieler und die Mitarbeiter ab und hält keinen Abstand - das führt zu einem Shitstorm im Netz und der sofortigen Suspendierung. Ist die Strafe zu hart oder absolut angebracht?

A post shared by Fußball - Tipps und News ⚽️ (@fussballfc) on May 4, 2020 at 4:10pm PDT