STOJKOVIĆ O TOME DA NE IGRA PROTIV TZV. KOSOVA: Ponosan sam na tu odluku, Dejo me je podržao i hvala mu!

Filip Stojković, nekadašnji fudbaler Crvene zvezde, danas član bečkog Rapida, otkrio je zašto je odbio da igra za Crnu Goru protiv selekcije tzv. Kosova u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

Odluka Filipa Stojkovića, Mirka Ivanića i selektora Ljubiše Tumbakovića da budu u protokolu protiv tzv. Kosova izazvala je ogromnu pažnju javnosti. Navodno, dvojica fudbalera bila su pod pritiskom iz Srbije, dok je Tumbakoviću predsednik FS Crne Gore Dejan Savićević zamerio što ih nije odgovorio od te odluke. Na kraju, njih trojica nisu bili u protokolu za utakmicu, Stojković i Ivanić više nikada nisu zaigrali za Crnu Goru, dok je Ljubiša Tumbaković postao selektor Srbije. Zanimljivo, trojica igrača rođenih u Srbiji Adam Marušić, Marko Simić i Vukan Savićević igrali su u toj utakmici protiv tzv. Kosova.

foto: Kurir sport

Filip Stojković o toj odluci 7. juna 2019. da ne zaigra za Crnu Goru protiv tzv. Kosova kaže za austrijski Špoks:

- Nisam mogao da budem na terenu tokom te utakmice. Mnogo sam srećan što nisam igrao taj meč. Ponosan sam na tu odluku! Ponovo bih isto uradio - rekao je desni bek Rapida.

foto: Dragan Kadić

Otkrio je nekadašnji fudbaler Crvene zvezde kakav ima odnos sa Dejanom Savićevićem.

- Za njega imamo samo reči hvale. Odlično se slažemo. Naravno, uoči utakmice protiv tzv. Kosova smo imali intenzivnu raspravu. Međutim, podržao me je u svakoj odluci, pa i toj. Znao je da moram da se vratim u klub svojim profesionalnim obavezama.

foto: Nemanja Nikolić

Bez obzira što posle toga nikada više nije zaigrao za Crnu Goru, kod popularnog Žuleta nema mesta ljutnji ili nekom otporu.

- Crna Gora mi je mnogo dala. Mnogo lepih uspomena imam na tu zemlju i reprezentaciju. Ne žalim što nisam igrao za tu državu. Međutim, žao mi je što nisam bio strpljiviji i čekao poziv srpske federacije. Na kraju neću moći da igram sa najboljim prijateljem i kumom Aleksandrom Mitrovićem.

foto: Starsport

Filip Stojković žali što nije igrao za Srbiju i ne ljuti se na Aleksandra Kolarova koji ga je zbog odluke da obuče dres Crne Gore javno kritikovao.

- Uradio sam to zbog karijere. Nisam se vodio ni glavom, ni srcem. Da sam samo to slušao moj izbor bi bila Srbija. Mnogo ljudi je diskutovalo o ovoj temi. Ali to je bila samo moja stvar - zaključio je Filip Stojković.

Kurir sport/A. R.

Kurir