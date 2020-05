NEMANJA MATIĆ SE IZ ENGLESKE VRAĆA U SRBIJU: Zavrišiću karijeru u mom rodnom Ubu kao što sam obećao

I TO NA POZICIJI ŠTOPERA

Fudbaler Mančester junajteda Nemanja Matić izjavio je da će igračku karijeru završiti u klubu u svom rodnom Ubu i to na poziciji štopera.

Fudbaler Mančester junajteda Nemanja Matić izjavio je da će igračku karijeru završiti u klubu u svom rodnom Ubu i to na poziciji štopera On je tokom karantina razgovrao na Instagramu sa svojim fanovima gde je obelodanio to da će posle Mančestera da se vrati u Srbiju.

foto: Profimedia

- Odrastao sam u malom mestu, nekih 60 kilometara od Begrada. Obećao sam da ću kad završim profesionalnu karijeru još godinu ili dve provesti igrajući za Jedinstvo iz Ubu i to na poziciji štopera u dresu omiljenog kluba. Na početku karijere sam igrao ofanzivnog veznog, ali sam naglo porastao i izgubio nešto tehnike. Po dolasku u Benfiku trener Žorž Žezus mi je rekao da sam previsok za desetku i da na toj poziciji ima previše odličnih fudbalera, poput Aimara i Saviole i na kraju me je video kao zadnjeg veznog i tu sam se barem po mom mišeljenju dobro uklopio - ispričao je Matić.

(Milan Nastić)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir