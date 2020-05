VIDIĆ DOBIO POZIV KOJI SE NE ODBIJA: Mančester junajted želi Srbina, Nemanja mora da odluči! (FOTO)

Nemanja Vidić je još za života postao legenda Mančester junajteda. Slavni klub želi svog ratnika na jednoj od najodgovornijih funkcija, mestu sportskog direktora, ili kako Englezi kažu direktora sporta.

Klub sa Old Traforda skoro godinu dana pažljivo traži osobu za ovu delikatnu poziciju. Sportski direktor Mančester junajteda koordinira između uprave kluba, trenera i fudbalera. Tačnije, pomaže izvršnom potpredsedniku Edu Vudvordu i menadžeru tima Ole Gunaru Solšeru. Zato Junajted bira toliko dugo, jer ne želi da napravi grešku. Najozbiljniji pregovori vode se sa Nemanjom Vidićem, koji je od završetka karijere ostao da radi u Mančesteru i trenutno je zadužen za igrače drugog tima, odnosno do 23 godine.

Pored Nemanje Vidića, Mančester junajted je za istu poziciju vodio pregovore sa bivšim igračima Rijom Ferdinandom, Patrisom Evrom, Edvinom Van der Sarom, Darenom Flečerom, nekadašnjim šefom skauting službe Totenhema Polom Mičelom, bivšim tehničkim direktorom Evertona Stivom Volšom i glavnim menadžerom za sport Red Bula Ralfom Ragnikom.

Zanimljivo je da Mančester junajted za mesto sportskog direktora nudi fantastičnu platu, po sezoni čak 1.700.000 evra. Engleski mediji pišu da odluka još nije doneta, odnosno da se ne zna da li će uopšte biti uspostavljena funkcija sportskog direktora, jer postoji određeni krug ljudi iz uprave koji se protive toj odluci. Tu se pre svega misli na Eda Vudvorda, koji tako ne bi imao slobodu u izboru transfera. Opet, ukoliko dođe do konsenzusa čelnika Mančester junajteda, sasvim je izvesno da Nemanja Vidić bude imenovan na tu funkciju.

Nemanja Vidić je bivši kapiten Mančester junajteda, čovek od najvećeg poverenja bivšeg menadžera ser Aleksa Fergusona. Na Old Trafordu je igrao od 2006. do 2014. godine i za to vreme osvojio pet puta Premijer ligu, jednu Ligu šampiona, jedno klupsko FIFA prvenstvo sveta, pet puta Komjuniti šild i tri puta Liga kup Engleske.

