MOŽEŠ DA PIJEŠ I DA ORGIJAŠ ALI ZA VIKEND DA BUDEŠ DOBAR: Nasri otkrio detalje prelaska u Sevilju

"Sampaoli me je toliko želeo, da mi je rekao: Dođi, moći ćeš da piješ, ideš u provod, šta god poželiš, ja ću ti čuvati zadnjicu pred šefovima kluba. Sve što tražim od tebe je da budeš dobar na terenu za vikend" - rekaao je Nasri u Instagram lajvu.

"Jednog vikenda, nisam mogao da igram i želeo sam da odem kući da bih se video sa porodicom, a onda mi je on ponudio da ostanem kod kuće i pazim na psa."

On je bio oduševljen snagom tog tima.

"Nzonzi, Vitolo, Jovetić, Sarabija, Ben Jeder, Rami, Marijano... U šest meseci, bili smo jaki kao Barsa i Real."

Ipak, za Nasrija je bio koban tretman koji je primio u Los Anđelesu, koji je kasnije rezultirao neočekivanom 18-mesečnom suspenzijom.

"Šta se desilo u Los Anđelesu, uništilo mi je sezonu. Dobio sam injekciju vitaminu koja je dozvoljena, ali su mi ubrizgali dozu koja je veća od one koju sam očekivao. Osećao sam se uništeno, mislio sam da ću biti suspendovan na dve godine, više mi se nije ni igrao fudbal posle toga."

"Bio sam izgubljen, anksiozan, ljut, rekao sam i Sampaolu da me odstrani, ali me je želeo na terenu. Nisam to pokazivao na terenu, ali je za mene fudbal bio gotov."

Kurir sport

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir