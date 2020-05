VIDELA SAM ZLATAN SAT I VELIKI NOS! Kako je Ibra smuvao 11 godina stariju suprugu: Sve je počelo oko sukoba sa autom...

Ona je 11 godina starija od Zlatana. Uspešna je preduzetnica i mnogi smatraju da je zaslužna za Ibrahimovićeve sjajne investicije, koje su ga učinile jednim od najbogatijih sportista na svetu.

foto: Profimedia

Ova zgodna plavuša ne voli da se eksponira u medijima, ne objavljuje na društvene mreže provokativne fotografije sa luksuznih destinacija, ne hvali se novim skupocenim krpicama, cipelama, torbama... a na mečeve svog dragog dolazi da navija, a ne da bude u centru pažnje.

foto: Profimedia

Kada je upoznala Ibrahimovića već je bila ostvarena, uspešna žena. Imala je karijeru i sjajan posao.

foto: Profimedia

"Kada sam upoznala Zlatana, imao je 21 godinu, a ja 32, imala sam karijeru i bogatstvo i nije mi bio potreban fudbaler da me hrani. Bila sam samostalna, a on čak nije bio ni moj tip muškarca. Prvi put kada sam ga videla, zagradio je svojim Ferarijem moj Mercedes, videla sam samo njegov veliki nos i zlatan sat na ruci. Bila sam loše raspoložena i vikala na njega. Mislim da mu se to svidelo", otkrila je Helena.

foto: Profimedia

Ova atraktivna plavuša ne troši previše vremena na izgled, priznaje da ima prevelike usne i prekratke noge, bolje se oseća u farmerkama nego u dizajnerskim haljinama, ne voli šoping, nema kućnu pomoćnicu, uživa u brzoj vožnji na motoru i gotovo nikada ne daje intervjue.

foto: Profimedia

Helena i Zlatan imaju dva sina.

(Kurir sport)

Kurir