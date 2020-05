RADOMIRE, VOLIMO TE! Kaminero ispričao kako je NADALA poslao PO BUREK i šta je SRBIN tražio od svojih igrača!

🎥 Radomir, te queremos ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 📅 Sábado ⌚ 17h ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🗣️ Presidentes, entrenadores y jugadores repasan la figura de Radomir Antic ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #RadomirTeQueremos #RadomirAntic #Antic #Atleti #AtleticoDeMadrid #RealMadrid #Madrid #Barça #FCBarcelona #Futbol #LaLiga #Football

A post shared by Gol (@gol_television) on May 8, 2020 at 2:08am PDT