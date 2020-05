DRAGAN ĆIRIĆ ME JE NAJVIŠE RAZOČARAO Savo Milošević odgovorio na izazov i rekao: Piksi je najbolji fudbaler u istoriji

Milošević je gostovao u emisiji "Ami G Show", gde je pričao i o određenim periodima svoje karijere, svom privatnom životu, a dotakao se i određenih srpskih fudbalera i nekadašnjih igrača.

Na pitanje koji igrač ga je najviše razočarao, Milošević je bez ustručavanja odgovorio: "Dragan Ćirić".

"Nije me razočarao kao čovek, već što je pružio samo deset odsto od onoga što je mogao. Imao je potencijal da bude u deset najboljih na svetu. Ćira je specifična ličnost, njemu je bio potreban trener koji će da ga razumeti kao igrača i kao čoveka. On je iz Partizana otišao pravo u Barselonu, to je danas nezamislivo. I dalje je jedini Srbin u Barseloni", podsetio je trener Partizana, "Kod Luja van Gala je uspeo da se izbori za mesto među 11, kasnije se promenio trener i onda su počeli problemi".

foto: Dado Đilas

Savo je imao i zanimljive odgovore u delu "Ili-ili", gde su pred njega postavljeni zanimljivi dueli.

Marko Pantelić ili Mateja Kežman?

"Keža, više smo kompatibilni. Igrali smo zajedno i to je dosta dobro funkcionisalo. Panta je više igrač kao ja".

Dušan Tadić ili Mateja Kežman?

"S Tadićem bih se slagao fenomenalno. Ima brutalnu asiatenciju. On je više vezni igrač".

Piksi ili Tadić?

"Piksi je najbolji srpski fudbaler u istoriji i s njim ne može niko da se meri. Ne morate dalje".

A Piksi ili Dejo? "On je Crnogorac. S njima sam igrao pet, šest godina. Dejo je više individualac, Piksi mi je namestio mnogo više golova".

Piksi ili Mijat?

"S Mijatom sam igao najduže, čak i u Partizanu. Jednako dobro je igrao na obe pozicije, špica i polušpica. Peđa mi je, kao Piksi, namestio mnogo golova. Njih trojica, Mijat, Piksi i Dejo su igrači koji su okrenuli igricu. Nivo iznad svih i svi su bili posebni na svoj način. S Mijatom sam bio i cimer, ali znam da se neće ljutiti, pa Piksi".

(Kurir sport)

Kurir