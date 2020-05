ŠEST ZARAŽENIH FUDBALERA: Ma, jaka su to deca, ne može im korona ništa!

Čak šest fudbalera Novog Pazara bilo je pozitivno na testu na koronavirus! Prvo i osnovno pitanje bilo je u kakvom su stanju fudbaleri...

"Danas su odlično. Nemaju nikakve tegobe, to su sve mladi, jaki momci. Verujte mi, baš me zabrinulo sve ovo oko njih, srećom, oni su super, ali opet nije prijatna situacija" - počeo nam je priču iz Novog Pazara, Fikret Međedović, generalni direktor kluba.

Dobra stvar u celoj priči je da su momci u bolnici zajedno i da će tako lakše proći ovaj virus.

Direktor kluba ujedno je i direktor kovid bolnice u kojoj su smešteni fudbaleri. Tako da im je sigurno lakše jer je on tu uz njih. Dobili su sobu u kojoj su smeštena njih šestorica i sada moraju da prođu period izolacije.

Neće biti novih slučajeva u klubu sa Jošanice.

"Svi ostali rezultati su negativni. Neko više nije zaražen i ne bi trebalo ni da bude, jer niko od drugih igrača nije imao kontakt sa šestoricom zaraženih."

Povratak u elitu: Mogli smo da ugasimo klub... Novi Pazar je trenutno na 7. mestu u Prvoj ligi Srbije. Ovaj klub i grad zaslužuju bez dileme da bude i u elitnom takmičenju. "Verujte mi da bi od 32 kluba Super i Prve lige Srbije kada bi se napravila anketa koja bi glasila da Novi Pazar treba da bude eliti bar njih 25 bi odgovorili potvrdno. Mogli smo 2018. godine da ugasimo klub, ali smo ušli u UPPR i vraćamo sve dugove i stavljamo klub na zdrave nove. Na pola puta smo, vratili smo polovinu dugova, uskoro ćemo i sve, i nadam se, eto nas opet gde nam je i mesto" - u Super ligi.

Evo, kako je i počela cela priča.

"Momak koji je prvi zaražen došao je u 12 časova u Novi Pazar, već u 12.15 urađen mu je test. Sa njim su bili otac, majka i drugar. I pazite, on je bio pozitivan na koronu, a svi njegovi sa kojima je došao su bili negativni."

Pazarci bez šest fudbalera nisu u ravnopravnom položaju sa ostatkom lige...

"Tačno. Kada na to dodamo dva igrača iz Crne Gore koja nam još nista stigla dolazimo do čak osam igrača bez kojih smo prinuđni da radimo. U četvrtak je izbor predsdenika Zajednice Super i Prve lige, pa će to biti prilika da tamo dobijem odgovore na sva pitanja koja imam ovim povodom" - zaključio je generalni direktor "plavo-belih".

