LALATOVIĆ POSLE ŽREBA U KUPU: Ne smemo da se opuštamo! Cilj ostaje isti - idemo na trofej!

Trener fudbalera Vojvodine Nenad Lalatović rekao je danas da njegovi igrači ne smeju da se opuste u četvrtfinalnoj utakmici Kupa Srbije protiv Mladosti iz Lučana, pošto je njihov cilj osvajanje trofeja u tom takmičenju.

"Ono što je sigurno jeste da kod mojih igrača ne sme biti nikakvog opuštanja pred ovu utakmicu, iz prostog razloga što ni mi, ni Mladost, u taj meč nećemo ući u top formi. Pauza zbog korona virusa je ostavila traga na sve ekipe, po povratku na teren niko neće biti na istom nivou kao kada je sezona prekinuta. Smatram da su šanse 50:50, a da će u polufinale proći tim koji bude imao više sreće i pokaže veću želju za pobedom i ljubav prema svom klubu i navijačima", rekao Lalatović za klupski sajt.

Vojvodina će 3. juna na svom terenu igrati protiv Mladosti iz Lučana, u četvrtfinalu Kupa Srbije.

Vojvodina je ove sezone u dva navrata igrala sa ekipom Mladosti i pobedila.

"I u Lučanima i u Novom Sadu smo pobedili 2:1, ali su obe utakmice bile vrlo teške i neizvesne. Mladost je dobra ekipa, organizovana i odlično vodjena, a od ranije je poznato da je Kup vrlo nepredvidivo takmičenje, u kojem ponekad do samog kraja dodju timovi od kojih se to nije očekivalo. Medjutim, naš cilj je poznat, a to je da osvojimo trofej, pa mi iz tog razloga nije toliko bitno da li ćemo u četvrtfinalu igrati protiv Mladosti, Zvezde, Partizana ili nekog drugog", naveo je Lalatović.

Kurir sport

Kurir