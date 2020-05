LEGENDE SLAVILE PARTIZANOV KUP: Bjela, Koja i Bora Todorović gledali kako Tumba posle rušenja Obilića igra na stolici!

Na današnji dan 1998 godine, u revanš meču finala kupa SR Jugoslavije, Partizan je savladao Obilić sa 2:0. Proslava trofeja, u restoranu stadiona, koju možete videti u drugom delu snimka, uveličali su mnogi poznati umetnici, Bora Todorović, Sloba Novaković, Dragan Bjelogrlić, Boda Ninković, Vladimir Savčić Čobi, Nikola Kojo... Zahvalnost na snimku YT kanal - under PFC #partizan #fkpartizan #kkpartizan #grobari

