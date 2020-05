ARKAN JE NOSIO PIŠTOLJ, PIKSI SE TRESAO! Dan kad je počeo RAT: Robi ne boj se, ti si naš, tebi niko neće ništa!

Mnogo je svedočenja o događaju koji se deesio pre 30 godina ,a pojavljuju je se i priče koje do sada nismo čuli.

Jedna od njih je i ona Jureta Ravića, trenutno fudbalskog menadžera, koji je na utakmici između Dinama i Crvene zvezde pre tri decenije obavljao funkciju redara i bio zadužen za bezbednost.

"Ja sam onaj redar u beloj košulji. Svake se godine na taj datum gledam na televizijskim snimcima, tako je bilo i ovaj put, na 30-godišnjicu. Odmah nakon što je Boban udario milicajca", priseća se Ravić za "Sportske novosti".

Ravić je otkrio šta je rekao Robertu Prosinečkom kada je haos počeo.

"Pazio sam na igrače obe ekipe koliko sam mogao. Kad je počela tučnjava, Arkan je naredio da igrači Zvezde odu u tunel, pa u svlačionicu. Video sam da je Arkan naoružan, da ima pištolj ispod sakoa. No, igrači Zvezde su bili u strahu. Dragan Piksi Stojković tresao se, a ja sam prišao Robertu Prosinečkom i rekao mu: ‘Ne boj se, ti si naš, tebi neće nitko ništa!’ I on je bio uplašen", istakao je Ravić i dodao:

"To je bio dan u kojem je milicija čuvala Zvezdine navijače i tukla Hrvate. I ja spadam među one koji smatraju da je zapravo već tada na neki način počeo rat", zaključio je on.

