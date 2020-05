USPELA PROVERA: Seniorski tim Zvezde bolji od omladinaca

Posle više od dva meseca bez utakmica, "bubamara" se konačno zakotrljala na terenima Crvene zvezde, ali u formi trening meča. U vrlo interesantnoj i dinamičnoj proveri na treningu, snage su odmerili prvotimci Crvene zvezde sa mlađim kolegama koji nose dres juniora i koji su aktuelni šampioni Omladinske lige Srbije.

Igralo se dva puta po 40 minuta, a već na samom startu seniori su došli do prednosti. Ivanić se posle pasa Sanoga našao ispred Katića i šutirao, a lopta se od stative odbila do Pavkova kome nije bilo teško da sa nekoliko metara pošalje loptu u prazan gol. Imao je Pavkov šansu da udvostruči prednost jer se u 11. minutu našao pred Katićem, ali je talentovani čuvar mreže prvo zaustavio njegov, pa potom i Gavrićev udarac i pokazao da je sa razlogom priključen treninzima prvog tima. Uzvratili su i juniori na drugoj strani preko Milikića koji posle Radulovićevog prekida u 16. minutu šutira pored gola. Igrao se 31. minut kada su prvotimci na identičan način kao što su prvi, mogli da postignu i drugi pogodak. Gavrić se našao pred Katićem i spoljnim delom kopačke gađao mrežu, ali pogodio stativu, posle čega se lopta odbila do Ivanića koji šutira u prečku. Pokušavali su omladinci preko agilnih Babića i Radulovića da uzvrate, ali su na odmor otišli sa minimalnim zaostatkom.

Start drugog poluvremena obeležio je Njegoš Petrović koji je snažnim udarcem u 45. minutu pogodio rašlje Katićevog gola sa dvadesetak metara i još jednom demonstrirao da poseduje "top" u nozi. Pogodio je Vukanović stativu u 64. minutu posle sjajnog prodora Garsije po desnom boku, a lopta je klizila po liniji što je Guteši olakšalo posao, pa je talentovani golman uspeo da je zaustavi. Na drugoj strani, živost u igru omladinaca uneo je Panić, ali su defanzivci seniorskog tima uspevali da neutrališu napade slovenačkog ofanzivca. Upornost se isplatila Aleksi Vukanoviću koji se u 71. minutu poklonio na centaršut Simića i matirao Gutešu, nakon čega su obe ekipe mirno privele trening meč kraju.

Na kraju su bili svi zadovoljni prvom trening utakmicom.

Prvotimci: Borjan, Gobeljić, Degenek, Babić, Konatar, Sanogo (od 20. Vulić), Nikolić, Ivanić, Garsija, Tomane, Pavkov

U drugom poluvremenu: Popović, Gajić, Pankov, Milunović, Rodić (od 65. Jovančić), Jovičić, Petrović, Ben, Garsija, Vukanović, Boaći (od 65. Simić)

Omladinci: Katić, Mitrović, Milikić, Lukić, Blagojević, Matić, Novaković, Piplica, Babić, Radulović, Burmaz.

U drugom poluvremenu: Guteša, Gačić, Pisar, Savić, Stajić, Pavlović, Ilić, Bačanin, Njamculović, Pešović, Panić.

Kurir sport

Kurir