DEGENEK RAZGALIO SRCA DELIJA: Dupla kruna je naša obaveza, dugo se čekaju OBA TROFEJA!

Jedan od najboljih defanzivaca Superlige Srbije i miljenik navijača Crvene zvezde Miloš Degenek raduje se što se sve vratilo u normalu. Crveno-beli odigrali su i prvi meč posle vanrednog stanja izazvanog pandemijom korona virusa, a pouzdani štoper ističe da će igrači “izginuti” na terenu kako bi navijačima doneli dugo čekanu duplu krunu.

- Posle meča protiv omladinaca prijao mi je dan pauze. Zaista naporno radimo svakog dana, tako da je i telu bilo potrebno da se odmori. Nova sedmica, novi zadaci i još jači tempo kako bi što bolje i brže bili spremni za sve ono što nas očekuje. Prvenstvo je tu, desetak dana je ostalo do početka, tako da se radujemo novoj nedelji treninga i utakmici za vikend – poručio je Degenek.

Ovo je treća nedelja “mini-priprema”, a defanzivac je procenio koliko je njegova ekipa spremna.

- Iz treninga u trening vidim da smo jači, bolji i spremniji. Mislim da svi saigrači nisu toliko izgubili po pitanju fizičke forme, zaista smo radili tokom ovih dva meseca jer smo znali da će nam to samo pomoći. Naravno, na treneru Stankoviću i stručnom štabu je da odredi ko će igrati, a sigurno je da će to biti najspremniji. Bitno je da se osećamo odlično.

Posle više od dva meseca prvotimci Zvezde odigrali su prvu utakmicu u kojoj su odmerili snage protiv borbenih crveno-belih omladinaca.

- Mislim da je Zvezdina budućnost u dobrim nogama. U omladinskoj selekciji ima dosta dobrih, talentovanih i kvalitetnih igrača. Takođe, i u prvom timu vidimo da imamo produkte Omladinske škole koji stvaraju razliku na terenu. Tu mislim na Veljka Nikolića i Željka Gavrića, a tu je i Njegoš Petrović koji je takođe mlad fudbaler. Očekujem da će neko od omladinaca u narednih par godina biti među glavnim igračima i u prvom timu Crvene zvezde.

Sledeće nedelje konačno kreće šampionat, a Degenek je istakao i kakva su očekivanja u prvenstvu, ali i u Kupu Srbije.

- Želimo da osvojimo duplu krunu. Zvezda dugo čeka na osvajanje oba domaća takmičenja. Mi to zaista želimo, kako bismo obradovali naše navijače jer su oni to naravno zaslužili. Daćemo maksimum kako bismo to i ostvarili, želimo da se upišemo u istoriju našeg kluba. Mislim da bi to bila kruna svega što je Zvezda uradila u prethodne tri godine, naročito u Evropi. Obećavam navijačima da ćemo “izginuti” na terenu kako bismo to ostvarili – podvukao je defanzivac Crvene zvezde.

