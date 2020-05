AMBICIOZNI PLANOVI: BSK iz Borče proslavio slavu i najavio velike projekte

Nekadašnji kapiten i as Crvene zvezde Dejan Milovanović pun je optimizma kada se priča o planovima i ambicijama da se uđe u viši rang

Predsednik Skupstine opštine palilula Dragoslav Šolak ističe da klub izmiruje dugovanja prema svima.

- Reč mora da se poštuje, a obaveze fudbaler se znaju..Zadovoljan igrač je dobar igrač.

Dragomir Vasić legendarni Baja rešio je da sa sinom Jovanom uradi renesansu kluba a za to je svog velikog prijatelja Vojkana Milenkovića postavio odmah do sebe, a on ima zadatak da kreira medijsku sliku tima.

