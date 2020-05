DOŽIVEO SAM SLOM, ZAPLAKAO SAM! TADA SAM DOTAKAO DNO! Fudbaler Evertona otkrio DRAMU kroz koju je prolazio (FOTO)

"Nisam hteo da izlazim iz kuće, nisam hteo nikoga da vidim. Bio sam postiđen time kako su se stvari razvijale i nisam želeo da me iko gleda, niti da radim bilo šta. Čuvao sam to dugo u sebi, trenirao naporno, ali me je sve stiglo. Doživeo sam slom, zaplakao sam pred porodicom. Tada sam dotakao dno, ali sam se posle toga osećao bolje, jer sam počeo da idem kod sportskog psihologa, kojeg i sada posećujem", ispričao je Kin ostvrskim medijima svoju borbu sa depresijom.

Sve je počelo posle transfera na Gudison Park, jer je na utakmici Liga kupa protiv Sanderlenda, nakon starta napadača Džejmsa Vona, zaradio ozbiljnu posekotinu stopala. Posle ušivanja odigrao je utakmicu do kraja i nastavio da i dalje trenira i igra.

foto: Profimedia

Dobijao je injekcije za bolove, ali je situacija postajala sve gora, jer se infekcija toliko uozbiljila da je morao da ostane u bolnici.

"Tada sam samo hteo da budem uz saigrače, jer smo prolazili kroz težak period. Nisam želeo da ja budem taj koji će prvi baciti peškir, iako sam imao pravu povredu. Hteo sam da izađem na teren, dam sve od sebe, ali se ispostavilo da to nije bila najbolja odluka. Iz te situacije sam nešto naučio, jer sada znam kako da se nosim sam sa sobom", poručio je Majk i podelio savet svima koji se susreću sa istim problemom.

"Ako pate, urgiram da ljudi pričaju s nekim. Znam iz sopstvenog iskustva koliko to pomaže", zaključio je Kin.

(Kurir sport)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir