EVO TI DRES I NEMOJ VIŠE DA ME BIJEŠ, MOLIM TE! Argentinac se prisetio anegdote sa MAGIČNIM BRAZILCEM!

Često jedini način da se zaustavi bio je da ga pošteno "prebijete" na terenu, a upravo tom taktikom služio se Pablo Alvares, bivši defanzivac Katanije.

On je ispričao anegdotu iz dana kada je čuveni Brazilac nosio dres Milana.

Već posle 45 minuta njihovog prvog susreta, Ronaldinjo je prišao Argentincu sa iskrenom molbom.

"Čim se završilo prvo poluvreme na San Siru, krenuli smo u svlačionicu i on je dotrčao do mene u tunelu. Skinuo je svoj dres, dao mi ga i rekao: 'Uzmi ga, Alvarez. I molim te, nemoj više da me udaraš'", ispričao je Alvares za "Krek deportivo".

Drugog načina da se zaustavi Ronaldinjo nije bilo, smatra Alvares

"Bilo je nemoguće igrati protiv njega. Leteo je, bio je besprekoran. Jedan od najboljih fudbalera u istoriji fudbala", istakao je Alvares

