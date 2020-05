POSLEDNJI SNIMAK EMILIJANA SALE PRE PADA AVIONA: Ovo je dogodilo tri dana pre tragedije (VIDEO)

Napadač je tri dana pre smrti potpisao nekoliko formulara i tako postao zvanično igrač kluba, pa je usledilo i slikanje ispred grba novog tima.

FIFA je presudila da Kardif mora da plati čitavu svotu novca ili da se suoči za trogodišnjom zabranom dovođenja igrača. Kardifova žalba otišla na Međunarodni sud za sportsku arbitražu (CAS).

Početkom 2019. godine dogodila se tragedija koja je potresla čitavu planetu. Avion kojim je Emilijano Sala putovao u Englesku ne bi li se priključio novim saigračima, srušio se i pao u kanal Lamanš. Svakakve su činjenice obelodanjene od trenutka nesreće, pokrenute su istrage, a danas je otkrivena neverovatna stvar - Sala je pre kobne nesreće bio otrovan.

Ubrzo nakon nesreće svetlo dana su redom ugledale mnoge nepravilnosti i činjenice koje su dodatno uticale na tugu, ali i bes Saline porodice, ali i svetske javnosti. Prvi šokantan detalj bilo je otkrivanje da pilot aviona nije imao dozvolu.

Prvobitno je planirano da avionom upravlja iskusni pilot Dejvid Henderson, ali u poslednjem trenutku došlo je do promene i pilotsku kabinu zadužio je Dejvid Ibotson, za kog se kasnije utvrdilo da nije imao validnu licencu za letove komercijalnog tipa.

Pojavile su se i poruke koje je Sala slao neposredno pred poletanje, a otkrio ih je njegov prijatelj. Sala je rekao da avion izgleda kao da će se raspasti i da se boji leta koji je usledio.

Početkom februara 2019. godine pronađena je olupina aviona na dnu kanala Lamanš, a u njoj je pronađeno i telo. Ubrzo je i potvrđeno da telo pripada Argentincu.

Sada, pola godine nakon svega, engleski mediji prenose da je izveštaj Britanske agencije za istraživanje avoinskih nesreća otkrio da je Argentinac u trenutku nesreće bio otrovan ugljen-monoksidom.

Kako telo pilota još uvek nije pronađeno, ne može se potvrditi da je i on bio otrovan, ali pretpostavlja se da to može biti slučaj, pošto je glavni efekat trovanja ugljen-monoksidom gubljenje svesti. To bi svakako objasnilo gubljenje kontrole nad avionom i pad.

Usledile su potresne poruke Emilijanove sestre. Nakon što su spasilačke službe odustale od potrage za avionom, mnogi fudbaleri su finansirali nastavak iste. Klubovi u engleskoj su pokazali solidarnost prema Kardifu, na različite načine su odali počast preminulom fudbaleru. Ista se stvar desila i u Francuskoj, gde je ceo Nant ostao preplavljen tugom.

