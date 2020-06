🙌🏼 #split #croatia #croatiafulloflife #summer #beach #sea #beachlife #travellifestyle #travelphotography #travelgirl #bikinigirl #beachbody #bodygoals #model #tropical #tropicalvibes #vacation #vacationmode #inspojunkie #maxim #fordmodelscout #fordmodels #elitemodels #siswimsuit #wlyg #imgmodels

A post shared by Ivana Knöll (@knolldoll) on May 26, 2020 at 10:30am PDT