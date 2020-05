ZNA SE KOME IDE TITULA: Deki napravio gest za divljenje! Stanković pred prvi meč posle korone upozorava na jednu stvar

Zvezda u petak gostuje na Banjici i pobedom može da osvoji 31. titulu.

Stanković je na konferencije za medije uoči "restarta sezone" izrazio zadovoljstvo zbog povratka fudbala.

"Drago mi je što ponovo kreće fudbal, država je uradila sve kako bi nas što pre vratila na teren", naveo je on.

Stanković ističe da će igračima savetovati da budu strpljivi.

"Biće pritiska, igra se za titulu, 29. maja, ali kada kažem da radimo na sebi mislim baš na pritisak. Sve zavisi od samokontrole, ne treba da žure, znam da će biti želje da se što pre završi, ali što budemo imali više strpljenja biće bolje".

Zvezdin trener dodaje da je ekipa pre pauze bila na zavidnom nivou, korona je učinila svoje, ali kako kažže, uspela je da se vrati na zadovoljavajući nivo.

"Mislim da ćemo biti na visini zadataka, ne znam da li ćemo 90 minuta biti na visokom nivou, ali znam da ćemo dati sve od sebe. Odigrali smo dve prijateljske, familijarne utakmice, ali takmičarske su nešto drugo. Mnogo smo se svi uželeli fudbala, zbog te velike želje morali smo da se kontrolišemo. Igračima hvala i na profesionalizmu za vreme korone".

Stanković će imati "slatke muke" oko sastava tima, a ne može da računa jedino na Miloša Vulića (imao intervenciju na zubu) i Sekua Sanoga (rizik posle duge pauze).

Na pitanje kakav je osećaj jer je nadomak prvog trenerskog trofeja Stanković je rekao: "Da me ne razumete pogrešno, došao sam na plus 11, radim svoj posao, svestan uloga i zahteva. Ova titula, nadam se da će se uzeti, ide klubu, igračima, navijačima, GOSPODINU VLADANU MILOJEVIĆU i meni jedan mali deo. Presrećan sam, i moja je, makar da sam vodio i jednu utakmicu, ali to je proces u koji sam ušao, spremamo se za nešto što nas očekuje ", poručio je Stanković i dodao da bi bilo sjajno da se titula proslavi sa navijačima, jer bi to bio znak da smo svi pobedili koronu.

Utakmica 27. kola Superlige izmedu Rada i Crvene zvezde igra se u subotu od 19.30 sati na Banjici.

