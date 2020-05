FUDBALER BOLONJE NAHVALIO SRBINA: Više sam naučio od Mihe nego od Van Gala (VIDEO)

- Više sam naučio od Siniše. Van Gal mi nije dao ni da debitujem u Bundesligi kada smo pobedili sa 3:0 protiv Frajburga. Ni minut mi nije dao. To me i danas nervira. Mihajlović me je taktički unapredio, doneo mi je želju da radim i želim više, uvek. Svima je pružio ogromnu lekciju u životu. Sećam se da sam posle meča spasa za opstanak protiv Empolija otišao do njega i dao mu dres: Mister, evo mog dresa. Hvala na svemu, ali nadam se jednoj stvari, da ćete ostati sa nama. To se i desilo.

U pitanju je meč protiv Empolija iz 2019. godine, kada je Bolonja u direktnom duelu pobedom 3:1 izborila opstanak. Bilo je 1:1 do 83. minuta kada je Orsolini dao gol, a Sansone je u 95. postavio konačan rezultat.

On je izneo i mišljenje o tome zašto je u Nemačkoj fudbal ranije krenuo da se igra.

- Imaju više sredstava, bolju organizaciju, uredniji su. Oni su se manje plašili i jer je bilo manje smrtnih slučajeva, sigurno je bilo više mesta na intenzivnoj nezi nego u Italiji, imaju jaku zdravstvenu infrastrukturu. U fudbalskom sektoru, svetlosnim godinama su ispred nas. Na primer, moj otac i brat igraju na amaterskom nivou u Minhenu, klubu koji je osnovao Italijan 1970-ih. Znate li šta oni imaju? Sportski centar. Na amaterskom nivou, nezamislivo kod nas u Italiji.

