IVANIĆ PROCVETAO KOD STANKOVIĆA: Druga titula za Miću koji se opasno nameračio na duplu krunu!

Uprkos tome što je Crvena zvezda postala šampion pre samo dva dana, Mirko Ivanić tvrdi da nema prostora za odmor, već da je ekipa usmerena na osvajanje i drugog trofeja - Kupa Srbije. Ipak, tamo gde je Ivanić stao 15. marta, nastavio je u prvoj narednoj takmičarskoj utakmici - 29. maja. Njegovim pogotkom protiv Napretka se "ušlo" u pauzu uslovljenu pandemijom korona virusa, a golom sa bele tačke veziste iz Bačkog Jarka u meču protiv Rada je sezona nastavljena.

- To su mi jedina dva pogotka u prvenstvu, ali zanimljivo zvuči ta činjenica da je mojim golom prekinuta, pa potom nastavljena sezona. Raduje me uvek kada sam u funkciji tima, tako da sam zaista srećan što smo ubedljivo pobedili Rad i što smo i matematički obezbedili šampionsku titulu. Ponosan sam zbog toga što sam deo ove ekipe. Pohvalio bih i navijače koji su nas prijatno iznenadili dočekom, zaista smo lepo slavili sa njima - počinje Ivanić.

foto: Www.crvenazvezdafk.com

Zadovoljan je kreativni vezista time kako je ekipa izgledala protiv Rada nakon dva i po meseca bez takmičarskog fudbala, ali smatra da ima mnogo prostora za napredak.

- S obzirom na to da se dugo nismo nadmetali u utakmicama koje imaju rezultatski značaj, bili smo dobri protiv Rada. Trenirali smo par nedelja, igrali protiv omladinaca i Grafičara, praktično porodične utakmice, a tek ovo protiv ekipe sa Banjice je bilo ono pravo. Ima mnogo prostora za napredak, verujem da ćemo u narednim mečevima biti još bolji.

foto: Www.crvenazvezdafk.com

Sledeći cilj je osvajanje Kupa Srbije, a prvi naredni izazov je meč protiv Inđije u utorak.

- Nama je cilj dupla kruna. Vredno radimo i spremamo se za to, tako da nema opuštanja, što se može videti i po tome da smo već sutradan posle meča sa Radom imali trening. Znamo naše ciljeve i prioritete, važno je da imamo dobar oporavak, jer igramo utakmice na svaka tri dana. Tek kada osvojimo kup, onda ćemo to da proslavimo kako dolikuje, do tada, još uvek su nam glave nameštene tako da nismo ostvarili sve zacrtano.

foto: Www.crvenazvezdafk.com

Svestan je Ivanić da je Inđija vrlo nezgodna ekipa na domaćem terenu, ali veruje u uspeh izabranika Dejana Stankovića.

- Vrlo jasno - moramo da pobedimo. Kup se igra po sistemu eliminacije i vrlo je važno biti fokusiran tokom meča, jer nema popravnog. Poštujemo Inđiju, pokazali su da su nezgodna ekipa, uspeli su da izvuku remi protiv nas, ali znamo šta želimo - samouvereno će Ivanić.

