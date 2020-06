ŽELE TROFEJ I EVROPU! Batak: Čukarički favorit, ali naš cilj je polufinale!

Nišlije su prošlog vikenda definitnvo ostale bez šansi za Evropu preko Superlige, Čukaričkom je ostala samo teorija, tako da je sutrašnji meč od izuzetne važnosti za oba tima.

Prema pravilima Kupa Srbije, u četvrtfinalu se igra jedna utakmica, a ukoliko nakon regularnih 90 minuta bude nerešeno, odmah će se pristupiti izvođenju jedanaesteraca.

Duel protiv Čukaričkog je na redovnoj konferenciji za medije najavio šef stručnog štaba Radničkog Radoslav Batak.

-I mi i Čukarički smo odigrali jedan takmičarski meč posle dvoipomesečne pauze, a zanimljivo je da smo ostvarili identične rezultate. Mi smo odigrali 1:1 u Kruševcu, a oni protiv Vojvodine u Novom Sadu. Igramo protiv ozbiljnog protivnika. Čukarički je organizovan i kvalitetan klub sa dobrim trenerom i igračima, što pokazuje i njihova trenutna pozicija na tabeli Superlige. Što se tiče naše ekipe, imamo kadrovske probleme koji se posebno odnose na štopersku poziciju. Mario Maslać je dobio crveni karton protiv Napretka i na njega neću moći da računam, dok je Lazar Đorđević povređen. Mi smo utakmicu u Kruševcu završili sa trojicom veoma mladih fudbalera i moguće je da će neko od njih dobiti šansu na Banovom brdu. Povređen je i Milosavljević, dok je Čumić rovit i činimo maksimalne napore da ga osposobimo za igru. On je mnogo važan igrač za naš sistem, za nekoliko sedmica će se preseliti u Olimpijakos i njegova velika želja je da se od Radničkog oprosti dobrim partijama u Kupu Srbije. Bitna informacija je i da se oporavio Kojić i on će nam sa svojim iskustvom biti značajan na Banovom brdu. Dugo se spremamo za ovaj susret, znali smo da nam je Kup jedina šansa da opet igramo Evropu i učinićemo sve da napravimo iznenađenje i izborimo plasman u polufinale. Čukaričkom prepuštam ulogu favorita, igraju kući, imaće i podršku publike, ali naš cilj je polufinale i imamo plan kako da ga ostvarimo. Igra se jedna utakmica, ulog je ogroman, ovo je praktično finale za nas i tako ćemo se i ponašati. Idemo na pobedu svim snagama- rekao je Batak.

Trener Nišlija istakao je da je utakmica protiv Napretka u Kruševcu bila odlična priprema za Čukarički.

-Bilo je dobrih stvari na tom meču. Celo drugo poluvreme smo igrali sa igračem manje, gubili smo 1:0, ali nismo klonuli duhom i uspeli smo da velikom borbenošću dođemo do boda u 93. minutu. To drugo poluvreme treba da nam bude model kako da se ponašamo na terenu u budućnosti. Bili smo požrtvovani, borbeni, organizovani i dobro smo trčali, a kada se tako predstavite na jednoj utakmici, neka nagrada mora da se dogodi- istakao je Batak.

Novinare je zanimalo i da li fudbaleri Radničkog vežbaju penale pred ovaj okršaj.

-Vežbamo penale. Iako znamo da je to „lutrija“ i pitanje neke trenutne sreće ili dobre koncentracije, mi ništa ne prepuštamo slučaju. Nije isključeno da do njih dođe i mi ćemo učiniti sve da budemo spremni ako se to desi. Ipak, ja bih više voleo da sve rešimo u regularnih 90 minuta i da izbegnemo dramu izvođenja penala, ali mi smo ozbiljna ekipa i moramo biti spremni za sve moguće situacije- jasan je mladi stručnjak.

