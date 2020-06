JOKANOVIĆ I SEDAM GODINA KASNIJE OČITAO LEKCIJU ĐUROVSKOM: Da sam bio pored tebe, ubio bih te! Tražio sam najveću kaznu

Mario danas iz zabave radi intervjue, a sa poslednjim gostom prizvao je navalu emocija kod navijača Muangtonga - sa druge strane bio je Slaviša Jokanović.

Prisećanje na šampionske dane prizvao je i uspomenu na najuđi momenat ekscentričnog Đurovskog, koji je jedan gol proslavio skidanjem šortsa kojeg je stavio na glavu.

- Želeo bih da iskoristim ovu priliku da vam se izvinim još jednom za onu proslavu gola kada sam skinuo šorts. Isključen sam, ali smo pobedili taj meč. Kasnije je taj potez proglašen za jedan od najglupljih prema izboru Eurosporta za 2013. godinu. Kako danas gledate na taj moj potez? - pitao je Mario svog nekadašnjeg trenera.

Jokanov odgovor bio je iskren "do koske".

- Pojedini prijatelji su me pitali da li je to tvoj igrač. Rekao sam da jeste, ali nisam ga ja vodio na toj utakmici. Bio je to težak dan za mene. Da si bio pored mene, ja bih te ubio. Ti znaš da sam ja molio klub da te što jače kazne.

Jesu, kaznili su me - nadovezao se Mario, a Jokan ga je iznenadio:

- Da, ali ja sam tražio da to bude najveća novčana kazna. Nije to nešto čega volim da se setim, ali tačno je, to ljudi pamte, pa kao što ti reče, proglašena je za jednu od najglupljih stvari u 2013. godini. Ja ipak volim da te se sećam po napornom radu, akcijama, golovima, imali smo odličnu saradnju, a taj momenat volim da zaboravimo.

