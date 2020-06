BISER IZ IVANJICE STIŽE U HUMSKU: Talentovani igrač Javora prešao u Partizan!

𝐌𝐥𝐚𝐝𝐢 𝐭𝐚𝐥𝐞𝐧𝐚𝐭 𝐉𝐚𝐯𝐨𝐫𝐚 𝐮 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐢𝐳𝐚𝐧𝐮 👏🏻⬇️ • Luka Borović, mladi fudbaler Javora, svoje prve fudbalske korake započeo je u našem klubu sa pet i po godina. Narednih deset godina nosio je naš dres nastupajući za kadetsku i pionirsku selekciju. Svoj talenat, u međuvremenu je pokazao i kao reprezentativac, igrajući sa svojim vršnjacima za U-14 reprezentaciju Srbije. On od danas svoju karijeru nastavlja da gradi u beogradskom Partizanu. • Luka, tvoj klub ti želi svu sreću u daljem ostvarivanju svojih snova! Sigurni smo da je ovo tek početak za takvog majstora kao što si ti! Srećno, @borovic_luka ! 🍀👏🏻⚽️ #FKJavor #FKPartizan #LjuljajJavore #mladjeselekcije #srpskifudbal #U14 #fudbalskisavezsrbije @partizanbelgrade

A post shared by FK Javor Matis (@fkjavormatis1912) on Jun 2, 2020 at 2:03pm PDT