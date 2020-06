NIKOLIĆ SE OTVORIO RUSIMA: O Partizanu, kako će ga zavoleti navijači Lokomotive, Instagramu...

U razgovoru za ruske medije odgovarao je na pitanja o Lokomotivi, kako su tekli pregovori, šta zna o klubu, ali se prisetio i titula u svojim bivšim klubovima, a posebno one u Partizanu, za koju kaže da mu je omiljena.

- Uspostavili smo kontakte krajem februara. Generalni direktor Vasilij Kiknadze me je zvao. On je bio jedina osoba sa kojom sam pregovarao. Posle toga sam se samo jednom sreo sa predsednikom borda direktora Anatolijem Mešerjakovim. Ponuda da vodim Lokomotivu je za mene bila korak napred u karijeri. Želeo sam da radim u jakoj ligi i klubu sa ozbiljnim ambicijama koji želi da se bori za trofeje u domaćim takmičenjima i učešće u Ligi šampiona.

- U tom trenutku sam osetio da me zaista žele u klubu. To je mnogo važno! Sa druge strane, treba da zamenim Lokomotivinu legendu Jurija Sjomina. Trenera kojeg navijači obožavaju. Čak i navijači drugih klubova. Znam da će me svi odmah porediti sa njim, ali i ja sam tokom karijere bio u sličnoj situaciji. Smenjen sam kada sam bio prvi na tabeli. Ali takav je život trenera… Ni meni se to ne sviđa, ali tako je kako je - počeo je Nikolić.

Kurir sport / Gudok

