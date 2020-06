LEPO MU U MADRIDU: Bejl ne želi da se vrati u Premijer ligu!

Bejl nije u dobrim odnosima sa trenerom Reala Zinedinom Zidanom i trebalo je prošlog leta da napusti klub, ali je propao transfer u Kinu.

"Ima veoma dobar stil života. Ne vidim zašto ne bi završio karijeru u Madridu", rekao je menadžer Džonatan Barnet, preneo je Bi-Si-Si (BBC).

Bejl je svojevremeno sa mnogo uspeha igrao za Totenhem, a britanski mediji spekulisali su da bi Velšanin mogao da se vrati u taj klub ili da potpiše za Njukasl, kada crno-beli dobiju nove vlasnike.

Otkako je 2013. godine prešao u Real za tadašnji rekord od 85 miliona funti, Bejl je osvojio četiri Lige šampiona, titulu u španskom prvenstvu i Kup kralja, tri svetska klupska prvenstva, tri Superkupa Uefa i Superkup Španije.

"Kao što sam uvek govorio, on je prilično srećan u Madridu. To je život kakav on želi. Finansijski neće želeti ništa do kraja života, kao i njegova deca i unuci. Osvojio je skoro sve na svetu, osim Svetskog prvenstva, ali nažalost igra za Vels pa su mu neke stvari van dometa", naveo je Barnet.

"Osvojio je sve drugo i da se vrati i igra (u Premijer ligi) bilo bi neverovatno, velika stvar. Mislim da u ovom trenutku on to ne želi. Srećan je što igra u Real Madridu", dodao je on.

Barnet je rekao i da ne očekuje da će pasti plate vrhunskim fudbalerima zbog krize izazvane pandemijom korona virusa, kao i da ne predvidja velike transfere ovog leta.

Upitan, da li je gotovo sa velikim transferima, Barnet je rekao: "Mislim da jeste kratkoročno, ali ne na duže i to će se vratiti".

"Tržišne vrednosti će se vratiti. Morate da budete razumni i kažete: 'Ove godine to neću moći da platim i to neću uraditi'. Posle narednog ugovora o televizijskim pravima, nadam se da će klubovi biti u boljoj poziciji ili kada se navijači vrate. Sponzorstva će se uvećati, sve te stvari će se vratiti. Ono što vidim je da možda klubovi moraju malo bolje da vode svoje poslove", naveo je Barnet.

Beta

Kurir