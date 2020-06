SUMA SE VRAĆA U TIM! Milošević: Probleme ćemo rešavati u okviru porodice! (VIDEO)

Trener fudbalera Partizana Savo Milošević rekao je danas da njegova ekipa želi dobru igru i pobedu protiv Spartaka kako bi praktično obezbedila drugo mesto na tabeli i koncentrisala se na završnicu Kupa Srbije."Još jedna utakmica u nizu, nadam se da hvatamo ritam. To je za nas jako bitna utakmica, eventualnom pobedom bismo praktično došli na korak do drugog mesta, želimo da to arhiviramo i koncentrišemo se na Kup, tako da nam je stalo da probamo sutra da pobedimo", rekao je Milošević na konferenciji za novinare.

Fudbaleri Partizana igraju u subotu od 16.30 u Subotici protiv Spartaka, u 28. kolu Super lige Srbije. Crno-beli su drugi na tabeli sa pet bodova više od trećeplasirane Vojvodine, dok je Spartak sedmi sa 40 bodova.

Govoreći o svojoj ekipi, Milošević je rekao da je važno što su posle prve dve utakmice od nastavka takmičenja svi igrači u dobrom stanju i najavio da će Sejduba Suma sigurno igrati u Subotici.

Upitan o predstojećoj utakmici, Milošević je rekao da njegovi igrači treba da budu oprezni.

"Ove godine smo uspevali relativno lako da izadjemo na kraj sa Spartakom, ali upravo to treba da nam bude opomena, da je teško dobijati jednu ekipu više puta tokom godine, moramo da budemo obazrivi. To je ekipa koja ima zavidan kvalitet, pokazali su to u ligi. To je ekipa vredna respekta i poštovanja", naveo je on.

"Mi smo tim koji ukoliko se malo opustimo, automatski imamo problem da završimo utakmicu, tako da ponovo apelujem na igrače da moraju da drže koncentraciju svih 90 minuta, u suprotnom ćemo uvek imati problema", dodao je trener crno-belih.

Milošević je najavio da će ekipa igrati u promenjenom sastavu i da će posle današnjeg treninga doneti odluku.

"Biće četiri, pet promena, ima logike. Teren u Surdulici je bio ;u boljem stanju nego obično ali i dalje mekan i traži mnogo više energije od igrača. Neke ću odmoriti, imamo momke koji bez problema mogu da zamene startere a da igra ne padne. To će biti prilika za neke igrače da se još jednom dokažu", naveo je on.

Posle utakmice u Kupu u Surdulici Milošević je rekao da neki igrači "troše kredit" pomenuvši Sadika, a upitan da to prokomentariše on je rekao da stalno razgovara sa igračima i da više neće o tome pričati.

"To će se rešavati u okviru porodice a ne medijski. Sve su to problemčići koje rešavamo u hod. Nisam ja ni na koga ljut individualno, rešavamo u cilju da grupa bude homogena, da nema nikoga ko može da prelazi crvene linije i izlazi iz okvira ekipe", dodao je.

Upitan o Bojanu Ostojiću koji nije igrao otkako se nastavilo takmičenje, Milošević je rekao da se ne radi ni o povredi a ni o promeni statusa i da na njega maksimalno računa.

"Doveli smo Vitasa koji se svojim pristupm nametnuo. To ne znači da Ostoja zaslužuje klupu, imamo trenutno situaciju da mogu samo dvojica da igraju, cilj je da imamo više centarhalfova i da možemo više da rotiramo, kao što ćemo sutra rotirati, a da nivo igre ne padne. On je u fenomenalnom fizičkom stanju i psohološki naravno i sigurno da će biti u ekipi u dosta utakmica", naveo je Milošević.

Upitan da li će u subotu igrati nekadašnji fudbaler Spartaka Djordje Ivanović, trener je rekao da on nije putovao u Surdulicu jer ima problema sa povredom 10, 15 dana, ali da je juče trenirao.

"Videćmo da li je 100 odsto, sve mere predostrožnosti smo preduzeli da bismo izbegli ozbiljne povrede. Ako neko ima i najmanji problem nismo hteli da rizikujemo. Tako je bilo i sa Sumom ni sa Ivanovićem nećemo rizikovati", dodao je Milošević.

Upitan o Takumi Asanu, koji je rekao da se adaptirao na klub i zemlju, Milošević je rekao da je prezadovoljan zalaganjem japanskog fudbalera.

"Nisam sreo većeg profesionalnca u srpskom fudbalu od Asana, to mora da se vrati, to je zakon i pravilo ne samo u fudbalu nego u životu. Prvi dolazi na treninge i poslednji odlazi, svaki dan je radio intenzivno trenirao na Teleoptiku, više od svih i to mora da se vrati. U poslednje vreme se dosta smeje, to je dobar znak da se adaptirao i na ekipu na terenu", rekao je on.

Asano je u sredu postigao dva gola u pobedi Partizana 2:1 protiv Radnika u Surdulici u četvrtfinalu Kupa Srbije.

"Stabilizovao se, dobro se oseća. Ima i ta socijalna barijera dolazi sa istoka, iz drugačije sredine. Trebalo je vremena da sve to legne, tek je počeo da vraća ekipi i klubu ono što najviše može", naveo je Milošević.

