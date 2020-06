DINAMO DVE GODINE FINANSIRA BEKSTVO MAMIĆA: Zagrepčani od države uzimaju novac za plate zaposlenih

Mamić se i dalje nalazi na teritoriji BiH gde uživa u slobodi, a tim povodom oglasilo se udruženje navijača zagrebačkog kluba "Dinamo, to smo mi", koja je podsetila da Dinamo i dalje finansira Mamićevo bekstvo od hrvatskog pravosuđa.

- Dve godine navršilo se danas kako je zbog nepravosnažne presude za krađu 116 miliona kuna (15 milona evra) iz Dinama, Zdravko Mamić pobegao od hrvatskog pravosuđa u Bosnu i Hercegovinu. Time se navršilo i dve godine finansiranja bekstva novcem Dinama i to mesečno u iznosima od nekoliko desetak hiljada kuna. U isto vreme, uprava Dinama je nedavno, u pozadini sramotnog obračuna s igračima i trenerom kluba kojima su po modelu "ili će biti kako mi kažemo ili ćemo vas pribiti na stub srama u javnosti", rezali plate i odbijali isplatiti zarađene rate, zatražila da joj se iz državnog proračuna isplate mere za 14 zaposlenih u klubu i preduzeće Dinamo trade d.o.o.

Udruženje "Dinamo, to smo mi", podseća da je samom begu Mamića prethodila pres konferencija na kojoj je teatralno pokazana SMS konverzacija glavnog državnog tužioca u kojoj se tvrdilo da je reč o političkom progonu i nameštanju presude.

- Na kraju se vrlo brzo saznalo da je reč o krivotvorenim porukama, ali se od toga stvorila i "Afera SMS" koja je išla sve do pokušaja rušenja aktuwlne Vlade, kako su izveštavali mediji - podsećaju navijači Dinama.

Oni takođe navode da je klub stajao iza lažnih prepiski i pokušaja da se u javnosti Mamić prikaže kao žrtva.

- Čitava priča je takođe finansirana novcem Dinama, pa je tako Franji Vargi kreditnom karticom Dinama od strane zaposlenika GNK Dinamo Zagreb, osim mobilnih telefona, laptopa, Plejstejšna i druge opreme kupljen i džakuzi. To je na kraju priznao i sam Zdravko Mamić te tako prokazao laž svog člana Uprave Krešimira Antolića koji je u tvrdio da je sve to "hektika2, a posle da je to manji previd.

Nakon što je pobegao, Zdravko Mamić se skrasio u "Villi Regina" u Međugorju.

- Sasvim slučajno vlasnik tog zdanja je Vasilj, otac Maria Vasilja koji je iznenada potpisao ugovor s Dinamom te potom prosleđen u Sesvete. Tako je pronađen način da se plaća boravak Mamića u bekstvu, a u klubu su na sve to odgovarali pretnjama tužbi koje se naravno nisu nikad dogodile. Za vreme bega Zdravko Mamić je članovima Dinama zahvaljujući vodećim ljudima u klubu omogućio i trošak korišćenja automobila kojeg je svojevremeno i slupao u saobraćajnoj nesreći, a čije održavanje finansira Dinamo.

Kurir sport

Kurir