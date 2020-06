HTEO JE DA PONIZI TRAMPA, A SMEJE MU SE PLANETA: Neverovatna greška legende Liverpula (FOTO)

Barns je objavio fotografiju Meri En Tramp, majke američkog predsednika, uz njenu izjavu:

- Da, on je idiot bez zdravog razuma i socijalnih veština, ali on je moj sin. Samo se nadam da neće nikad ući u politiku, to bi bila katastrofa.

Ispod fotografije Barnsu su ostali isečci iz pornografskog videa, koje je objavio zajedno s citatom o Trampu.

- Moram da se izvinim ako sam ikoga uvredio kad sam objavio sliku Donalda Trampa koju mi je poslao prijatelj. Ispod je bio pornografski video. Nisam toga bio svestan i zato se još jedanput izvinjavam - napisao je Barns na Tviteru, a spornu objavu je obrisao.

Tako je, u pokušaju šale na račun američkog predsednika, Barns sam postao predmet ismejavanja. Navijači su mu predložili da drugi put izreže deo fotografije koji želi objaviti, na što je Barnes odgovorio:

- Ne znam kako se to radi. Bojim se da pritiskam išta na ovom telefonu. Imam 56 godina i srećan sam ako mogu da napišem jednu ili dve reči koje će ljudi razumeti - našalio se Barns.

