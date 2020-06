OPROSTI TRENERU, ALI MOMCI MISLE DA SU TRENINZI SR**E! Runi objasnio šta znači biti KAPITEN!

Tu privilegiju, čast i odgovornost Runi je osetio u Evertonu, Mančester Junajtedu, DC Junajtedu i Derbi Kauntiju.

Kapitenski status donosi i puno neugodnih situacija, a neke od njih Runi je i opisao .

"Kada igrači nisu sretni čestu odu kapitenu i od njega traže da prezentira njihove žalbe treneru. To može dovesti do teških razgovora. U jednom klubu su me igrači pitali da odem treneru i kažem mu da njegovi treninzi nisu dovoljno dobri. To nije bilo lagano. 'Oprosti treneru, ali momci misle da su treninzi sra*e.' To je velika odgovornost. Predstavljaš igrače na sastancima, oko humanitarnih akcija i komercijalnih aktivnosti", rekao je Runi za "The Times".

foto: Reuters

Runi je bio i kapiten Engleske, a objasnio je kako je to velika razlika u odnosu na status kapitena u klubu.

"To je privilegija, ali drugačiji izazov nego kada si kapetan kluba. Nisi sa svojim igračima svaki dan, dužnosti van terena su ogromne. S Engleskom je tako velika stvar bila pregovarati oko isplate igračima nakon snimanja reklama. Tvoja je odgovornost napraviti dobrodošlicu novim igračima u ekipi. Tokom dana sam stalno bio oko igrača kako bih mogao razgovarati s njima, pogotovo s novim igračima. Medijske odgovornosti su intenzivnije jer se suočiš s vodećim novinarima države, a ne misle svi da bi trebao da budeš kapiten."

Dao je primer jedne konferencije za medije s Engleskom reprezentacijom

"Sećam se 2015. kada smo igrali na Wembliju nakon pariških napada kako nas je Savez tražio da kažemo da su napadi tragični, ali da nije na nama da govorimo o tome. Rekao sam im da se ne slažem s time jer smo odrasli ljudi i moramo reći kako se osećamo. Moramo pričati iz srca jer će inače ljudi primetiti da to nije to Na svakoj konferenciji moraš odgovarati iskreno i to sam radio", objasnio je Runi

Kurir sport

POLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir