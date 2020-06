BRATE, MOŽEŠ LI TO MALO LAKŠE, MOLIM TE! Slavni Bugarin otkrio kako je Vidić tukao saigrače u Junajtedu

Nemanju Vidića navijači Mančester junajteda su obožavali.

Kako i ne bi kada je bio poznat po svojoj borbenosti i požrtvovanosti. Time je dao značajan doprinos u pet titula za devet sezona provedenih na "Old Trafordu".

I dok se zna da su protivnički napadači proklinjali sudbinu ako bi ih Vidić čuvao u međusobnim duelima, sada je otkriveno da Vidić nije imao nimalo nežnosti ni prema saigračima.

Legendarni Bugarin Dimitar Berbatov otkrio je kako je Vidić bio jednako oštar i na treninzima.

U izjavi za klupsku televiziju Junajteda prisetio se svog dolaska u klub 2008. godine.

"Stigao sam na vrh sveta. Svi oko mene bili su pravi fudbalski divovi. Na trenutke vam to deluje zastrašujuće. Ako ne možete da budete staloženi ni na treningu ni u svlačionici, to onda nije dobro. Ponekad sam morao da se branim i na treningu. Primer, Ves Braun me udari, a ja mu kažem: Koji ti je, je****?! Ali, Vidić... Vida je sve udarao! Zauzeo bi svoje mesto i pritom bio u stilu 'ne zanima me uopšte ko si, ima da te izudaram'", rekao je Berbatov.

Bugarski fudbaler je otkrio i da nije želeo da se nađe na suprotnoj strani od Vidića.

"Jednom sam mu rekao: Brate, možeš li to malo lakše, molim te? Ma nije bilo šanse da ga uverim u suprotno. Šanse nije bilo! Bilo je to baš teško... Ali, ako ćemo iskreno, uživao sam onde", zaključio je čuveni bugarski napadač.

Berbatov je na Old Trafordu bio od 2008. do 2012. godine, osvojivši pritom dva naslova engleskog prvaka, a 2011. bio je i najbolji strelac lige s 20 golova.

