CRNO-BELI SPREMNI ZA ODBRANU KUPA! Savo poručio: Penale NEĆU GLEDATI! (VIDEO)

U sredu od 20 časova na stadionu u Humskoj Partizan će dočekati večitog rivala Crvenu zvezdu u polufinalu Kupa Srbije.

Zvezda je treću godinu zaredom stigla do šampionske titule, pa crno-beli slamku spasa za ovu sezonu vide u odbrani Kupa.

Trener fudbalera Partizana Savo Milošević rekao je danas da očekuje da će njegova ekipa biti spremna za predstojeći derbi sa Crvenom zvezdom u polufinalu Kupa Srbije i da ima jednu dilemu oko sastava tima.

"Pričati o značaju utakmice je zaista izlišno. Moja prva želja je da svi igrači budu spremni za meč, imali smo tri-četiri problemčića posle utakmice sa Spartakom. Danas imamo još jedan trening i nadam se da će svi biti dobro. Očekujem tešku utakmicu u kojoj će odlučivati detalji, nadam se da će više tih detalja biti u našu korist i da će oni doneti prevagu", rekao je Milošević novinarima na stadionu Partizana.

foto: FK Partizan

"I nama i Zvezdi najveća nepoznanica je fizička sprema. Neki parametri koje smo dobili iz ove tri utakmice govore da je ekipa je dosta dobro spremna obzirom na celu situaciju. Medjutim, ovakve utakmice donose posebnu dozu adrenalina i posebnu potrošnju. To je nešto što ćemo videti na samoj utakmici", naveo je trener crno-belih.

"S obzirom da je nokaut faza i da gubitnik gubi sve, ekipa koja prva postigne gol biće u velikoj prednosti, ali mada 90 minuta jesu dugački, mislim da će bliže pobedi biti ekipa koja uspe da tokom svih 90 minuta održi dobar ritam", dodao je Milošević.

Trener Partizana je rekao da ima samo jednu dilemu oko sastava tima.

"Imam još jednu dilemu sastav tima za sutra, ovo govorim pod uslovom da su svi spremni, nadam se da će popodnevni trening doneti to, da možemo da kažemo da na sve računamo. U toj situaciji imamo jednu dilemu koju ćemo otkloniti večeras", rekao je on.

"Na teren će samo oni za koje procenimo da su 100 ; odsto spremni", dodao je Milošević.

Ako penali budu odlučivali ko će u finale, Milošević ih verovatno neće gledati.

"Neću verovatno gledati penale ako dodje do njih... Ali, toliko imamo stvari da prodjemo za sutrašnji meč da zaista ne razmišljam o penalima", rekao je on.

Novinare je zanimalo koja je najveća razlika u ekipi Zvezde pod bivšim trenerom Vladanom Milojevićem i sada pod novim Dejanom Stankovićem.

"Osnovna razlika, a ona je logična i uvek se dešava kod promene trenera je da je Deki doneo novu energiju. Još je rano za analize šta je to što on hoće, potrebno je više vremena, ali osnovna razlika je da ekipa igra sa više energije", naveo je Milošević, čija ekipa brani trofej u Kupu.

Upitan kome je više štetila ili prijala pauza, Milošević je rekao da je to teško proceniti.

"Imam uvid samo u svoju ekipu, ne mogu da poredim. Bez obzira na sve, ovo je posebna vrsta andrenalina i to će iziskivati od igrača dodatni napor i tu ćemo videti ko je u boljem stanju", dodao je on.

Partizan je za vikend izgubio u Subotici od Spartaka sa 2:3 u prvenstvu, a novinare je zanimalo da li je taj poraz doneo crno-belima nešto dobro.

"Poraz uvek donosi dobro ako ste spremni da učite, ali ne znam koliko te stvari mogu da nam pomognu sutra", naveo je on.

U drugom polufinalu igraju Čukarički i Vojvodina, a upitan koga bi želeo u finalu, ako se Partizan plasira, Milošević je rekao da poštuje obe ekipe i da će biti teško, jer je finale samo po sebi teško.

foto: FK Partizan

Utakmica će se igrati pred publikom, a Milošević je rekao da "večiti" derbi zaslužuje takav ambijent.

"Ta utakmica zaslužuje takav ambijent, bez obzira na oprečna razmišljanja ali to jeste utakmica koja treba da predstavlja srpski fudbal u Evropi i svetu. Ako bude sutra bude pun stadion to je razlog više da bude prezentacija srpskog fudbala", naveo je on.

foto: FK Partizan

Trener Partizana nije želeo da komentariše izbor sudija za predstojeći derbi.

Fudbaler Partizana Strahinja Pavlović rekao je da je derbi najveća utakmica srpskog fudbala i da njegova ekipa jedva čeka taj duel.

"Nemam neki dodatni motiv, derbi je dovoljan motiv, pogotovo što je to borba za trofej, finale pre finala", naveo je on.

Pavlović je rekao i da je najavio kapitenu Vladimiru Stojkoviću da će postići gol.

"Voleo bih da postignem gol i nastavim tradiciju iz prethodnih godina i sad i u finalu, mislim da bi to bilo najbolje. Ali, ne znam ni da li ću da igram. Odbrana mora da bude na visokom nivou i tako možemo mnogo toga da uradimo. Voleli bismo da sačuvamo našu mrežu. Mislim da smo za sutra svi spremni", rekao je Pavlović, koji će na kraju sezone napustiti klub i preći u Monako.

Konferenciju crno-belih možete pogledati ovde:

