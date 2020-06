IGRAČ UNION BERLINA NEVEN SUBOTIĆ OTVORIO DUŠU: Fudbaleri uzimaju lekove kao bombone i tome nema kraja!

Bivši srpski reprezentativac Neven Subotić gostujući u dokumentarnom filmu televizije "ARD" rekao je da fudbaleri gutaju lekove kao bombone i to sve da bi se što pre vratili na teren. On je istakao da je to postala velika opasnost, i da sve sve to radi zbog profita, a da se igrači ne pitaju ni za šta.

- U klubu žele što pre da se igrač oporavi, a niko ne razmišlja o zdravlju nas koji smo na terenu. Lekovi su postala praksa. U prethodnih 14 godina koliko sam profesionalac, gledao sam moje saigrače koji jedu i gutaju ibuprofene kao da su bombone. To je sve normalno u današnjem fudbalu, a niko ne zna koje su posledice korišćenja tih lekova - kazao je Subotić.

U toj emisiji pojavio se i biohemičar Hans Gejer, napominjući da bi neke od supstanci morale da budu zabranjene od strane Svetsne antidoping agencije. - Lekovi protiv bolova predstavljaju opasnost za zdravlje. Moje mišljenje je da se to kosi sa sportskom etikom ako ne možete igrati bez tih lekova - istakao je Gejer.

Zanimljivu konstataciju imao je i brat Matsa Humelsa, Jonas, koji trenutno igra u redovima trećeligaša Unterhašinga. - Recite mi devet puta da uzimam previše lekova i da moram prestati i ja vas svih devet puta neću poslušati - poručio je Jonas Humels.

(M. N.)

